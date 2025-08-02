مصدر من الأهلي يكشف حقيقة عرض قطر القطري لضم رضا سليم

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة العرض المقدم من نادي قطر القطري للتعاقد مع المغربي رضا سليم.

رضا سليم النادي : الأهلي الأهلي

وذكرت صحيفة العرب القطرية، أن نادي قطر القطري توصل لاتفاق مبدئي مع الأهلي لضم رضا سليم. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : "لم يصلنا أي عروض رسمية من نادي قطر لضم رضا سليم".

وأضاف "هناك مفاوضات جارية مع سراميكا لضم اللاعب ونحن منفتحون على خوضه تجربة جديدة".

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي وقّع عقودا مع رضا سليم لضمان حقوقه في ظل عدم قيده في قائمة الموسم الجديد حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أيضا أن المغربي اكتمل شفائه وشبه جاهز للعودة للأهلي.

ويمتلك الأهلي بالفعل 5 لاعبين أجانب في قائمته وهم: أشرف داري – أليو ديانج -محمد علي بن رمضان – أشرف بنشرقي – نيتس جراديشار.

وكشف FilGoal.com سابقا إن سيراميكا كليوباترا يرغب في ضم رضا سليم لمدة موسم مقابل تحمل نسبة 40% فقط من راتبه مع تحمل الأهلي باقي الراتب كما حدث مع أحمد قندوسي.

وتبلغ قيمة راتب رضا سليم مع الأهلي خلال الموسم الجديد 900 ألف دولار.

رضا سليم انضم لصفوف الأهلي قادما من الجيش الملكي في صيف 2023.

وتعرض الجناح المغربي للإصابة في الركبة وخرج من قائمة الأهلي في يناير الماضي بسبب الإصابة، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

رضا سليم لعب 44 مباراة مع الأهلي وسجل 5 أهداف وصنع 3.