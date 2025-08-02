تمهيدا للانتقال لـ توتنام.. بايرن يعلن استبعاد بالينيا أمام ليون وديا

أعلن بايرن ميونيخ استبعاد البرتغالي جواو بالينيا من قائمة مباراة الفريق ضد ليون الفرنسي وديا.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد ليون وديا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وقال بايرن عبر موقعه الرسمي: "جواو بالينيا خارج تشكيلة الفريق اليوم بسبب مفاوضات الانتقال".

شبكة سكاي ألمانيا، ذكرت أن من المحتمل أن يخضع اليوم، جواو بالينيا للفحص الطبي تمهيدا للانضمام إلى توتنام.

بايرن ميونيخ سيحصل على 5 ملايين يورو نظير إعارة بالينيا مع وجود خيار للشراء مقابل 25 مليون يورو.

وانضم بالينيا صاحب الـ 30 عاما لبايرن ميونيخ الصيف الماضي مقابل 51 مليون يورو وشارك فقط في 25 مباراة.

ولا يفضل فينسنت كومباني المدير الفني للبافاري الاعتماد على خدمات البرتغالي مفضلا عليه يوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وألكسندر بافلوفيتش وكونراد لايمر.

وتألق بالينيا بقميص فولام حيث خاض 79 مباراة بقميصه وفاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق بأول مواسمه عقب انضمامه قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأعلن توتنام حتى الآن ضم كل من محمد قدوس ولوكاس فيسكوفيتش وكوتا تاكاي.