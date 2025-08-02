تمهيدا للانتقال لـ توتنام.. بايرن يعلن استبعاد بالينيا أمام ليون وديا

السبت، 02 أغسطس 2025 - 17:18

كتب : FilGoal

جواو بالينيا - بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ استبعاد البرتغالي جواو بالينيا من قائمة مباراة الفريق ضد ليون الفرنسي وديا.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد ليون وديا ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وقال بايرن عبر موقعه الرسمي: "جواو بالينيا خارج تشكيلة الفريق اليوم بسبب مفاوضات الانتقال".

أخبار متعلقة:
سكاي: بالينيا يخضع للفحص الطبي في توتنام.. والتفاصيل المالية للصفقة سكاي: مسألة وقت.. بالينيا إلى توتنام ذا أثليتك: توتنام يتفاوض مع بايرن ميونيخ لضم بالينيا بايرن: بالينيا سيغيب لفترة بسبب الإصابة

شبكة سكاي ألمانيا، ذكرت أن من المحتمل أن يخضع اليوم، جواو بالينيا للفحص الطبي تمهيدا للانضمام إلى توتنام.

بايرن ميونيخ سيحصل على 5 ملايين يورو نظير إعارة بالينيا مع وجود خيار للشراء مقابل 25 مليون يورو.

وانضم بالينيا صاحب الـ 30 عاما لبايرن ميونيخ الصيف الماضي مقابل 51 مليون يورو وشارك فقط في 25 مباراة.

ولا يفضل فينسنت كومباني المدير الفني للبافاري الاعتماد على خدمات البرتغالي مفضلا عليه يوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وألكسندر بافلوفيتش وكونراد لايمر.

وتألق بالينيا بقميص فولام حيث خاض 79 مباراة بقميصه وفاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق بأول مواسمه عقب انضمامه قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأعلن توتنام حتى الآن ضم كل من محمد قدوس ولوكاس فيسكوفيتش وكوتا تاكاي.

جواو بالينيا بايرن ميونيخ توتنام
نرشح لكم
بعد 7 أعوام.. سكاي: موناكو يتوصل لاتفاق مع باير ليفركوزن على ضم هراديكي سكاي: عاد إيزاك.. ولكنها ليست النهاية سكاي: استبعاد سيمونز من ودية فريقه لرغبته في الانتقال إلى تشيلسي رومانو: ليفربول لم يغلق الباب أمام محاولة ضم إيزاك عاد للتدرب مع هاو مرة أخرى.. نيوكاسل يعلن استعارة رامسديل تقرير: ميلان يقترب من الاتفاق مع جالاتاسراي على قطع إعارة موراتا.. وكومو ينتظر آس: برشلونة منفتح على بيع كاسادو لتسجيل راشفورد ذا أثليتك: وست هام على أعتاب ضم ويلسون
أخر الأخبار
بعد 7 أعوام.. سكاي: موناكو يتوصل لاتفاق مع باير ليفركوزن على ضم هراديكي 7 دقيقة | ميركاتو
بهدف إيفرتون.. بيراميدز يتعادل مع سيراميكا في الودية الأخيرة 10 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: عاد إيزاك.. ولكنها ليست النهاية 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توك سبورت: الكشف عن قيمة انتقال سون إلى لوس أنجلوس 37 دقيقة | ميركاتو
سلة – سيستمر في اللعب مع ليبرون.. لوكا دونشيتش يجدد تعاقده مع ليكرز ساعة | كرة السلة الأمريكية
الأهلي يعلن تعيين نيرة علي خلفا لـ أمير توفيق ساعة | الدوري المصري
سكاي: استبعاد سيمونز من ودية فريقه لرغبته في الانتقال إلى تشيلسي 2 ساعة | ميركاتو
رومانو: ليفربول لم يغلق الباب أمام محاولة ضم إيزاك 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم
/articles/510436/تمهيدا-للانتقال-لـ-توتنام-بايرن-يعلن-استبعاد-بالينيا-أمام-ليون-وديا