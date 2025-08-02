مصدر مقرب من عبد القادر لـ في الجول: اللاعب يمتلك 4 عروض محلية ولكن

السبت، 02 أغسطس 2025 - 17:12

كتب : أحمد الخولي

أحمد عبد القادر - الأهلي

يمتلك أحمد عبد القادر لاعب الأهلي 4 عروض محلية في الصيف الحالي قبل أيام قليلة على نهاية سوق الانتقالات.

وينتهي تعاقد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.

وصرّح مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "أحمد عبد القادر يملك 4 عروض محلية من أندية: المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وزد".

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وأضاف "عبد القادر ينتظر وصول عروض خارجية وفي حال عدم وجود عرض مناسب أو عدم وصوله إلى اتفاق مع أحد الأندية المحلية الراغبة في ضمه سيستمر بالأهلي هذا الموسم".

وسبق أن كتب عبد القادر عبر حسابه على إنستجرام "هناك موضوع يتم تداوله بطلبي فسخ العقد مع الأهلي وهذا ليس له أي أساسي من الصحة".

وأضاف "أنا لاعب ملتزم بتعاقدي ولم يصدر مني أي شيء، وخلال شهر ونصف يتم تداول الشائعات".

وأتم "ملتزم التزاما تاما بتعاقدي مع الأهلي لحين حدوث أي جديد".

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026 ويحق له الاتفاق التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل.

وكان نادي الحزم السعودي قد دخل في مفاوضات مع الجناح الأيسر في الفترة الماضية إلا أن لم يتم الاتفاق لإبرام الصفقة.

أحمد عبد القادر الأهلي
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