بظهور إيهاب جلال.. المقاولون العرب يضم شكري نجيب

السبت، 02 أغسطس 2025 - 17:06

كتب : FilGoal

شكري نجيب - المقاولون العرب

أعلن نادي المقاولون العرب ضم شكري نجيب قادما من الاتحاد السكندري.

شكري نجيب

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وأصبح شكري نجيب عاشر صفقات ذئاب الجبل بعد العودة للدوري المصري.

ولعب شكري نجيب لفرق الإسماعيلي والبنك الأهلي وفاركو والاتحاد السكندري سابقا قبل أن يحط الرحال في الجبل الأخضر.

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واختار شكري نجيب الظهور في الفيديو رفقة أبنائه، كما ظهر قميص يحمل صورة إيهاب جلال مدربه السابق.

وسبق أن احتفل شكري نجيب بهدفه الوحيد مع الاتحاد الموسم الماضي برفع قميص يحمل صورة المدرب الراحل.

وبات شكري نجيب عاشر صفقات ذئاب الجبل بعد ضم كل من نادر هشام من مودرن سبورت، وإسلام هشام من بتروجت ومحمود أبو جودة من حرس الحدود وأحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة ومحمد إسماعيل حامد من إنبي ومحمد فوزي من أبو قير للأسمدة ومحمود الطنطاوي "دعبسة" من كهرباء الإسماعيلية وإسلام جابر من سموحة وعمر الوحش من الاتحاد السكندري.

ويبدأ المقاولون العرب الدوري المصري يوم السبت المقبل في الخامسة مساءً أمام زد.

من هو شكري نجيب؟

بدأ مسيرته مع الإسماعيلي وأعير لصفوف أسوان وبتروجت والمقاولون العرب مرتين وارتدى شارة قيادة الدراويش.

تعرض للإيقاف لمدة 3 مباريات في 2016 بسبب ضرب لاعب طنطا آنذاك في الدوري ووقع عليه النادي عقوبة مالية.

طالب في 2020 الرحيل عن الإسماعيلي وخلال شهري نوفمبر وديسمبر تم تحويله لتحقيق من إدارة النادي بسبب الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة واشتباكه مع زميله على الترتيب.

انضم في يناير 2022 لصفوف فاركو، بعدما قدّم أفضل مواسمه في الدوري بتسجيل 10 أهداف وصناعة 2 مع الإسماعيلي في موسم 2020-21.

ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف المصري لكن الصفقة لم تتم، ويعد المصري أكثر من هز شباكه برصيد 4 أهداف بالتساوي مع الاتحاد.

سجل أول أهدافه مع زعيم الثغر بتصويبة صاروخية ضد الإسماعيلي ورفض الاحتفال.

شكري نجيب المقاولون العرب الدوري المصري
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