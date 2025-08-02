كرة يد - بوينتي جينيل الإسباني يتعاقد مع يوسف عبد الغني
السبت، 02 أغسطس 2025 - 16:27
كتب : FilGoal
أعلن نادي بوينتي جينيل الإسباني، تعاقده مع يوسف عبد الغني لاعب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد.
وانضم عبد الغني لنادي بوينتي جينيل الإسباني قادما من الفريق الثاني لنادي نيم الفرنسي.
وانضم يوسف عبد الغني لنادي بوينتي جينيل لمدة موسمين.
ويستعد عبد الغني للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة العالم تحت 19 عام.
وتستضيف مصر بطولة العالم تحت 19 عاما خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري.
يوسف عبد الغني سبق له اللعب للنادي الأهلي، قبل انتقاله إلى نيم الفرنسي ثم بوينتي جينيل الإسباني.
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