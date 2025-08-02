العرب القطرية: نادي قطر توصل لاتفاق مبدئي مع الأهلي لضم رضا سليم

توصل نادي قطر القطري لاتفاق مبدئي مع النادي الأهلي لضم المغربي رضا سليم.

وغاب المغربي عن قائمة الأهلي في النصف الثاني من الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة أنهت موسمه مبكرا.

وبحسب صحيفة العرب القطرية، فإن نادي قطر القطري توصل إلى اتفاق مبدئي مع الأهلي لضم رضا سليم.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة في الصفقة

وذكرت التقارير أن إدارة نادي قطر تسعى لتعزيز صفوف الفريق بلاعبين مميزين استعدادا للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي وقّع عقودا مع رضا سليم لضمان حقوقه في ظل عدم قيده في قائمة الموسم الجديد حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أيضا أن المغربي اكتمل شفائه وشبه جاهز للعودة للأهلي.

ويمتلك الأهلي بالفعل 5 لاعبين أجانب في قائمته وهم: أشرف داري – أليو ديانج -محمد علي بن رمضان – أشرف بنشرقي – نيتس جراديشار.

وسبق أن كشفت وجود مفاوضات متقدمة بين الأهلي والوداد المغربي لضم رضا سليم.

وكشف FilGoal.com سابقا إن سيراميكا كليوباترا يرغب في ضم رضا سليم لمدة موسم مقابل تحمل نسبة 40% فقط من راتبه مع تحمل الأهلي باقي الراتب كما حدث مع أحمد قندوسي.

وتبلغ قيمة راتب رضا سليم مع الأهلي خلال الموسم الجديد 900 ألف دولار.

رضا سليم انضم لصفوف الأهلي قادما من الجيش الملكي في صيف 2023.

وتعرض الجناح المغربي للإصابة في الركبة وخرج من قائمة الأهلي في يناير الماضي بسبب الإصابة، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

رضا سليم لعب 44 مباراة مع الأهلي وسجل 5 أهداف وصنع 3.