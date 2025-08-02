يوفنتوس يستهل ودياته بالتعادل مع فريق درجة ثانية

السبت، 02 أغسطس 2025 - 15:46

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - ويستون ماكيني

استهل يوفنتوس ودياته استعدادا للموسم الجديد بالتعادل 2-2 مع ريجيانا أحد أندية الدرجة الثانية الإيطالية.

وبدأ إيجور تيودور المدير الفني ليوفنتوس بالكندي جوناثان ديفيد في ظهوره الأول وبخطة 3-4-2-1.

وتقدم ناتان جريما للضيوف بعد تمريرة خاطئة من بيير كالولو في الدقيقة 22.

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وأدرك يوفنتوس التعادل سريعا بعد دقيقة واحدة عن طريق سيرجيو كونسيساو من صناعة جوناثان ديفيد الوافد الجديد.

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وفي الشوط الثاني أجرى إيجور تيودور تغيير شامل لتشكيل الفريق وتحولت خطة الفريق لـ 4-2-3-1.

وعقب دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني سجل دوشان فلاهوفيتش هدف التقدم بعد رأسية دانييلي روجاني التي ارتدت من يد الحارس.

وخطف سيدريك جوندو التعادل للضيوف في الدقيقة 72 برأسية.

وغاب كل من دوجلاس لويز وأرتور وتيموثي وياه عن تشكيل يوفنتوس في لقاء اليوم، بعدما أصبحوا أقرب للرحيل عن البيانكونيري.

وسيخوض يوفنتوس معسكرا في ألمانيا يتخلله مباراة ودية ضد بوروسيا دورتموند يوم الأحد 10 أغسطس.

وسيلعب يوفنتوس ودية أخرى ضد أتالانتا يوم السبت 16 أغسطس قبل أن يبدأ مبارياته الرسمية بلقاء بارما في الدوري الإيطالي يوم 24 أغسطس.

وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي من الدوري الإيطالي رابعا ويشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وودع الفريق كأس العالم للأندية 2025 على يد ريال مدريد في ربع النهائي بالخسارة 1-0.

يوفنتوس ريجيانا جودين الدوري الإيطالي
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