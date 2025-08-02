طائرة - الزمالك يتعاقد مع الكرواتية ماتيا ماجيتتش

السبت، 02 أغسطس 2025 - 15:37

كتب : FilGoal

طائرة الزمالك سيدات

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع الكرواتية ماتيا ماجيتتش لتعزيز فريق سيدات الكرة الطائرة.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف فريق السيدات بعناصر قوية للمنافسة على جميع البطولات الموسم المقبل.

وكتب حساب الزمالك عب فيسبوك: "أهلا بالمحترفة ماتيا ماجيتتش نجمة كتيبة طائرة سيدات الملكي".

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ماتيا ماجيتتش صاحبو الـ34 عاما انضمت لصفوف الزمالك قادمة من الشارقة الإماراتي.

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وسبق وأن أعلن الزمالك تدعيم فريق سيدات الكرة الطائرة بالتعاقد مع 4 لاعبات جدد.

وكشف الزمالك عن تعاقده مع كل من فريدة الحناوي وهنا تامر من وادي دجلة وفرح العايدي من المقاولون العرب ومروة مجدي من نادي الشمس.

كما أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقده مع داليا المرشدي لاعبة الفريق لمدة موسمين.

وكان فريق سيدات الزمالك قد حصد لقبي كأس مصر وإفريقيا في الموسم الماضي.

كما شارك فريق سيدات الزمالك في كأس العالم للأندية للسيدات كأول فريق مصري في تاريخ اللعبة.

ومن المقرر مشاركة فريق سيدات الزمالك في النسخة المقبلة أيضا من كأس العالم للأندية.

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