طائرة - الزمالك يتعاقد مع الكرواتية ماتيا ماجيتتش

أتم نادي الزمالك إجراءات التعاقد مع الكرواتية ماتيا ماجيتتش لتعزيز فريق سيدات الكرة الطائرة.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوف فريق السيدات بعناصر قوية للمنافسة على جميع البطولات الموسم المقبل.

وكتب حساب الزمالك عب فيسبوك: "أهلا بالمحترفة ماتيا ماجيتتش نجمة كتيبة طائرة سيدات الملكي".

ماتيا ماجيتتش صاحبو الـ34 عاما انضمت لصفوف الزمالك قادمة من الشارقة الإماراتي.

وسبق وأن أعلن الزمالك تدعيم فريق سيدات الكرة الطائرة بالتعاقد مع 4 لاعبات جدد.

وكشف الزمالك عن تعاقده مع كل من فريدة الحناوي وهنا تامر من وادي دجلة وفرح العايدي من المقاولون العرب ومروة مجدي من نادي الشمس.

كما أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقده مع داليا المرشدي لاعبة الفريق لمدة موسمين.