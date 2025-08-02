إيقاف حارس ميسي الشخصي في كأس الدوريات

قررت لجنة الانضباط لبطولة كأس الدوريات إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لـ ليونيل ميسي حتى نهاية البطولة.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وجاء ذلك بسبب "سلوك غير لائق عقب دخول أرض الملعب"، كما تم تغريم إنتر ميامي أيضا.

الحارس الشخصي لميسي دخل أرض الملعب بعد نهاية المباراة لفض نقاش محتدم بين لاعبي فريقي إنتر ميامي وأطلس المكسيكي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وخطف إنتر ميامي الفوز بنتيجة 2-1 في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

وشُوهد الحارس الشخصي لميسي وهو يدفع لاعب الفريق المكسيكي للابتعاد عن ميسي عقب نهاية اللقاء.

🚨 Messi’s bodyguard banned from the rest of the Leagues Cup 🚫 Leagues Cup announced today the ban after Yassine Cheuko entered restricted areas without proper credentials following the July 30 match vs. Club Atlas.#leaguescup #soccer #intermiami #atlas pic.twitter.com/Wauu9P523O — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 2, 2025

وأبدى ماتياس دوريا مدافع أطلس امتعاضه مما حدث: "أعلم أن حارس ميسي الشخصي هدفه حماية ميسي من دخول محتمل للمشجعين، لكن بين اللاعبين لا أعتقد أنه يمتلك تصريحا بالتدخل".

ومنع إنتر ميامي من قبل حارس ميسي الشخصي من التواجد في مباريات الدوري الأمريكي لكن يظل ضمن الطاقم الأمني للنادي.

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة نيكاكاسا في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وتوج إنتر ميامي بلقب النسخة الأولى من كأس الدوريات في 2023.