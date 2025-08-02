ورشة من الرابطة لشرح حقوق وواجبات الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد

تعقد رابطة الأندية اليوم السبت ورشة عمل لشرح حقوق وواجبات الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتنطلق مسابقة الدوري يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس.

وتعقد رابطة الأندية ورشة للإداريين والمراقبين لشرح حقوق وواجبات الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد.

نظام الدوري: تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)