سكاي: بيرنلي في مفاوضات متقدمة لضم أرماندو برويا من تشيلسي

بات أرماندو برويا مهاجم تشيلسي قريبا من الانضمام بشكل نهائي إلى بيرنلي.

وعاد بيرنلي لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ويستعد لانطلاقة موسم 2025-2026.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن بيرنلي في مفاوضات متقدمة لضم أرماندو برويا من تشيلسي بشكل نهائي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن اللاعب وافق على الانتقال لبيرنلي بعقد يمتد لـ 5 مواسم للحوصل على فرصة المشاركة بشكل منتظم.

برويا خرج في أول إعارة إلى نادي فيتيس أرنهيم الهولندي يوليو 2020.

وفي صيف 2021 عاد اللاعب إلى تشيلسي ووقع على عقد طويل الأجل لمدة 5 سنوات.

وأُعير اللاعب الألباني مرة أخرى إلى ساوثامبتون في الصيف ذاته لمدة موسم واحد.

كما أعير لفولام في موسم 2023-2024، ولعب الموسم المنصرم معارا لصفوف إيفرتون قبل ان يعود هذا الصيف للبلوز.