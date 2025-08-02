سكاي: بيرنلي في مفاوضات متقدمة لضم أرماندو برويا من تشيلسي
السبت، 02 أغسطس 2025 - 13:56
كتب : FilGoal
بات أرماندو برويا مهاجم تشيلسي قريبا من الانضمام بشكل نهائي إلى بيرنلي.
وعاد بيرنلي لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ويستعد لانطلاقة موسم 2025-2026.
وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن بيرنلي في مفاوضات متقدمة لضم أرماندو برويا من تشيلسي بشكل نهائي.
وأوضحت التقارير ذاتها أن اللاعب وافق على الانتقال لبيرنلي بعقد يمتد لـ 5 مواسم للحوصل على فرصة المشاركة بشكل منتظم.
برويا خرج في أول إعارة إلى نادي فيتيس أرنهيم الهولندي يوليو 2020.
وفي صيف 2021 عاد اللاعب إلى تشيلسي ووقع على عقد طويل الأجل لمدة 5 سنوات.
وأُعير اللاعب الألباني مرة أخرى إلى ساوثامبتون في الصيف ذاته لمدة موسم واحد.
كما أعير لفولام في موسم 2023-2024، ولعب الموسم المنصرم معارا لصفوف إيفرتون قبل ان يعود هذا الصيف للبلوز.
نرشح لكم
كالتشيو ميركاتو: نكونكو الخيار الأول لـ إنتر بعد فشل ضم لوكمان.. وعقبة تعطل انضمامه جوردون يتعاطف مع إيزاك: الناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو إيدي هاو: نيوكاسل رفض عرض ليفربول لضم إيزاك.. ولا أعلم ماذا سيحدث مستقبلا مبابي: حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر سكاي: نيوكاسل يلبي طلبات لايبزج لضم سيسكو.. وهويلاند ورقة يونايتد لخطف الصفقة ماستانتونو قبل السفر لإسبانيا: انتظرت هذا اليوم طويلا سكاي: تشيلسي يضع اللمسات النهائية على صفقة سيمونز بعد اتهامه بالاغتصاب.. محامية حكيمي: سنناضل حتى النهاية لكشف الحقيقة
أخر الأخبار
إيقاف حارس ميسي الشخصي في كأس الدوريات 22 دقيقة | أمريكا