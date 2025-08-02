إيدي هاو: نيوكاسل رفض عرض ليفربول لضم إيزاك.. ولا أعلم ماذا سيحدث مستقبلا

أعن إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل رفض النادي لعرض ليفربول الأول لضم ألكسندر إيزاك.

ووفقا لـ "ذا أثلتيك" رفض نيوكاسل عرض ليفربول الأخير، إلا أن النادي الأحمر لم يستسلم بعد.

وقال إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل في مؤتمر صحفي: "في هذا الموقف أنا بعيد تماما عما يحدث في إنجلترا، أعلم أن هناك عرض تم رفضه أمس، في إنجلترا يتعاملون مع الأمر".

وأضاف "فعلا لا أعلم ماذا سيحدث لاحقا، نأمل أن نرى إيزاك بقميص نيوكاسل مجددا".

وأكمل "الأمر صعب لكن لا نعلم ماذا سيحدث، ليفربول قدم أول عرض أمس وتم رفضه وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".

وأتم "ليس لدي فكرة لأتوقع شيئا، نحاول فعل الشيء الصحيح، التعاقد مع اللاعبين دائما أمر معقد، ولا يمكنني الحديث عن باقي الأندية، هذا ليس من شأني".

ويتواجد فريق نيوكاسل في كوريا الجنوبية حاليا لخوض مباراة ودية ضد توتنام استعدادا للموسم الجديد.

في الوقت ذاته، قرر ليفربول عدم تقديم عرض جديد قبل الحصول على تأكيد من نيوكاسل أنه مستعد للبيع والتفاوض، وفقا لما أكده بول جويس صحفي ذا تايمز أيضا.