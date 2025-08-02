إيدي هاو: نيوكاسل رفض عرض ليفربول لضم إيزاك.. ولا أعلم ماذا سيحدث مستقبلا

السبت، 02 أغسطس 2025 - 13:08

كتب : FilGoal

إيدي هاو - نيوكاسل

أعن إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل رفض النادي لعرض ليفربول الأول لضم ألكسندر إيزاك.

ووفقا لـ "ذا أثلتيك" رفض نيوكاسل عرض ليفربول الأخير، إلا أن النادي الأحمر لم يستسلم بعد.

وقال إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل في مؤتمر صحفي: "في هذا الموقف أنا بعيد تماما عما يحدث في إنجلترا، أعلم أن هناك عرض تم رفضه أمس، في إنجلترا يتعاملون مع الأمر".

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وأضاف "فعلا لا أعلم ماذا سيحدث لاحقا، نأمل أن نرى إيزاك بقميص نيوكاسل مجددا".

وأكمل "الأمر صعب لكن لا نعلم ماذا سيحدث، ليفربول قدم أول عرض أمس وتم رفضه وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك".

وأتم "ليس لدي فكرة لأتوقع شيئا، نحاول فعل الشيء الصحيح، التعاقد مع اللاعبين دائما أمر معقد، ولا يمكنني الحديث عن باقي الأندية، هذا ليس من شأني".

ويتواجد فريق نيوكاسل في كوريا الجنوبية حاليا لخوض مباراة ودية ضد توتنام استعدادا للموسم الجديد.

في الوقت ذاته، قرر ليفربول عدم تقديم عرض جديد قبل الحصول على تأكيد من نيوكاسل أنه مستعد للبيع والتفاوض، وفقا لما أكده بول جويس صحفي ذا تايمز أيضا.

وأوضح بن جاكوبز صحفي "توك سبورت" إن ليفربول قدم عرضا بـ110 مليون جنيه استرليني، وتم رفضه مباشرة.

ليفربول كان متفائلا بإمكانية حسم الصفقة، ولكن رفض نيوكاسل السريع والمباشر وبدون طلبات مقابلة غير حساباته بالكامل.

ويتدرب إيزاك بمفرده في مرافق نادي ريال سوسيداد (ناديه السابق) فيما يخوض فريق نيوكاسل جولة آسيوية استعدادا للموسم الجديد المقررة انطلاقة منتصف أغسطس الجاري.

وحاول نيوكاسل تحسين عقد إيزاك، مع وضع شرط جزائي في عقده، إلا أن اللاعب السويدي لم يعدل من موقفه.

ولعب إيزاك في صفوف ريال سوسيداد لمدة 3 سنوات، قبل الانتقال إلى نيوكاسل في صيف 2022 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني ( (69.4 مليون يورو).

نيوكاسل أعلن أن غياب إيزاك عن الرحلة الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد نتيجة إصابة في الفخذ، فيما ذكرت مصادر بأن غيابه نتيجة مستقبله الغامض حتى الآن.

ويتبقى 3 سنوات في عقد إيزاك مع نيوكاسل، ولكن الفريق بدأ في البحث عن بدائل في خط الهجوم.

ورغم تعاقد ليفربول مع هوجو إيكيتيكي مهاجم أينتراخت فرانكفورت، إلا أن إيزاك مازال هدفا للريدز، في ظل ارتباط داروين نونيز بالانتقال إما للدوري الإيطالي أو السعودي.

ووضع نيوكاسل بنجامين سيسكو مهاجم لايبزيج الألماني، على رأس قائمة مرشحيه لدعم الهجوم، ولكن يزاحمه مانشستر يونايتد على ضم اللاعب السلوفيني.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو أن سيسكو صار أكثر انفتاحا على الانتقال إلى مانشستر يونايتد رغم عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

كما وضعت إدارة نيوكاسل، الكونغولي يوان ويسا مهاجم برينتفورد.

وسجل إيزاك الموسم الماضي 27 هدفا في جميع المسابقات.

كما ساهم بهدفه في المباراة النهائي لكأس كاراباو في تتويج نيوكاسل بأول لقب منذ 70 عاما، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية 2-1.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات.

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