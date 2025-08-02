النني مرشح لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإمارتي
السبت، 02 أغسطس 2025 - 13:06
كتب : FilGoal
دخل لاعب الوسط المصري محمد النني لاعب الجزيرة ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي من اختيار الجمهور.
محمد النني
النادي : الجزيرة
وانضم النني إلى الجزيرة في الصيف الماضي قادما من أرسنال.
وأعلن حساب رابطة الدوري الإماراتي للمحترفين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب عن موسم 2024-2025 من اختيار الجمهور.
كما شهدت القائمة تواجد صانع الألعاب البرازيلي الذي يحمل الجنسية الإماراتية، فابيو ليما لاعب الوصل.
وكذلك تواجد لوكاس بيمنتا لاعب الوحدة ضمن القائمة.
ولعب النني 24 مباراة مع الجزيرة وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.
يذكر أن الجزيرة ضم مؤخرا إبراهيم عادل قادما من بيراميدز، ليزامل النني في الفريق الملقب بفخر أبو ظبي.
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