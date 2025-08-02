النني مرشح لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإمارتي

السبت، 02 أغسطس 2025 - 13:06

كتب : FilGoal

محمد النني

دخل لاعب الوسط المصري محمد النني لاعب الجزيرة ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإماراتي من اختيار الجمهور.

محمد النني

النادي : الجزيرة

الجزيرة

وانضم النني إلى الجزيرة في الصيف الماضي قادما من أرسنال.

وأعلن حساب رابطة الدوري الإماراتي للمحترفين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب عن موسم 2024-2025 من اختيار الجمهور.

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كما شهدت القائمة تواجد صانع الألعاب البرازيلي الذي يحمل الجنسية الإماراتية، فابيو ليما لاعب الوصل.

وكذلك تواجد لوكاس بيمنتا لاعب الوحدة ضمن القائمة.

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ولعب النني 24 مباراة مع الجزيرة وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

يذكر أن الجزيرة ضم مؤخرا إبراهيم عادل قادما من بيراميدز، ليزامل النني في الفريق الملقب بفخر أبو ظبي.

محمد النني الدوري الإماراتي
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