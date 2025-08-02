سكاي: نيوكاسل يلبي طلبات لايبزج لضم سيسكو.. وهويلاند ورقة يونايتد لخطف الصفقة

السبت، 02 أغسطس 2025 - 12:42

كتب : FilGoal

بنيامين سيسكو - لايبزيج

قدم نيوكاسل عرضا مغريا لضم السلوفيني بينيامين سيسكو مهاجم لايبزج الألماني خلال هذا الصيف.

ويمتد تعاقد سيسكو مع لايبزج حتى صيف 2029.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن نيوكاسل قدم 75 مليون يورو + 5 ملايين يورو كحوافز للتعاقد سيسكو، وهذا ما يلبي طلبات لايبزج وفقا لتقييم النادي الألماني لمهاجمه.

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وأوضحت الشبكة ذاتها أن سيسكو يدرس الخيارات المتاحة بعدما أصبح هدفا رئيسيا لمانشستر يونايتد.

وذكرت أن لاييزج أيضا مهتم براسموس هويلاند مهاجم مانشستر يونايتد، واستفسر عن إمكانية ضمه على سبيل الإعارة.

وكان يُعتقد أن مانشستر يونايتد بحاجة إلى بيع بعض لاعبيه أولا من أجل ضم مهاجم جديد، لكن التقارير أوضحت أن النادي يستطيع الشراء قبل البيع، بشرط أن تتم بعض عمليات البيع قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وارتبط اسم الهداف السلوفيني بالانتقال لصفوف أرسنال في بداية الصيف الجاري لكن وجهة الفريق اللندني تحولت للسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.

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