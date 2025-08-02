بقيادة أوسكار رويز.. انطلاق معسكر حكام النخبة بالإسكندرية

انطلق اليوم السبت معسكر حكام النخبة، تحت قيادة أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتستضيف مدينة الإسكندرية معسكر حكام النخبة تحت إشراف منطقة الإسكندرية لكرة القدم.

وانتظم في معسكر حكام النخبة بالإسكندرية 32 حكما ومساعدا تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وشهد اليوم الأول للمعسكر في الفترة الصباحية محاضرات نظرية واختبارات في القانون والفيديو تيست، والأوفسايد تيست، وكيفية التحرك.

وأقيم المعسكر بحضور أعضاء لجنة الحكام الرئيسية، وجيه أحمد، وعزب حجاج، وفهيم عمر، وجهاد جريشة.

وتنطلق مسابقة الدوري العام يوم الجمعة المقبل الموافق 8 أغسطس.