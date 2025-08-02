سكاي: تشيلسي يضع اللمسات النهائية على صفقة سيمونز

السبت، 02 أغسطس 2025 - 11:45

كتب : FilGoal

تشافي سيمونز - لايبزيج ومانشستر سيتي

تشافي سيمونز تشيلسي
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