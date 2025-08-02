سكاي: تشيلسي يضع اللمسات النهائية على صفقة سيمونز

كالتشيو ميركاتو: نكونكو الخيار الأول لـ إنتر بعد فشل ضم لوكمان.. وعقبة تعطل انضمامه

سكاي: بيرنلي في مفاوضات متقدمة لضم أرماندو برويا من تشيلسي

جوردون يتعاطف مع إيزاك: الناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو

إيدي هاو: نيوكاسل رفض عرض ليفربول لضم إيزاك.. ولا أعلم ماذا سيحدث مستقبلا

مبابي: حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر

سكاي: نيوكاسل يلبي طلبات لايبزج لضم سيسكو.. وهويلاند ورقة يونايتد لخطف الصفقة

ماستانتونو قبل السفر لإسبانيا: انتظرت هذا اليوم طويلا

بعد اتهامه بالاغتصاب.. محامية حكيمي: سنناضل حتى النهاية لكشف الحقيقة