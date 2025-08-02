بعد اتهامه بالاغتصاب.. محامية حكيمي: سنناضل حتى النهاية لكشف الحقيقة

أدلت فاني كولين محامية أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان بتصرحات لأول مرة بعد اتهامه بالاغتصاب.

وطالب مكتب النيابة العامة في نانتيه بجنوب باريس بإحالة أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان للمحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.

وقالت فاني كولين محامية أشرف حكيمي عبر راديو مونت كارلو: "النيابة العامة تقوم بدورها، لكنني ملمة بالقضية وأوكد وجود ادلة كثيرة تبرئ حكيمي، وسيكون دور الدفاع تقديمها".

وأضافت "سنناضل في هذه القضية حتى النهاية لكشف الحقيقة. أشرف حكيمي لم يقل ولم يفعل شيئا على الإطلاق وليس لديه ما يلام عليه".

وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية فإن النيابة العامة في نانتيه تطالب بإحالة حكيمي للمحكامة الجنائية للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب تعود إلى 25 فبراير 2023 الماضي.

وتصل عقوبة الاغتصاب إلى السجن لمدة 15 عاما.

وتألق حكيمي صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الماضي بالمشاركة في 55 مباراة، بواقع 25 مباراة في الدوري سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 8.

كما لعب 17 مباراة في دوري أبطال أوروبا ليقود فريقه للنهائي والتتويج باللقب الأول في التاريخ بتسجيله 4 أهداف وصناعة 5.

كما لعب حكيمي 7 مباريات في كأس العالم للأندية سجل هدفين وصنع مثلهما، ولعب 5 مباريات في كأس فرنسا سجل هدفا وصنع آخر.

وتوج حكيمي هذا الموسم مع باريس سان جيرمان بألقاب الدوري والكأس والسوبر الفرنسيين، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا، فيما خسر نهائي كأس العالم للأندية.

وينتظر باريس سان جيرمان نهائيا السوبر الأوروبي أمام توتنام، ونهائي كأس إنتر كونتيننتال نهاية العام.

كما يترقب حكيمي المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية ديسمبر المقبل، والمقررة في المغرب.

وانضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادما من إنتر الإيطالي.

ولعب حكيمي خلال مسيرته لأندية ريال مدريد، وبروسيا دورتموند، وإنتر، وباريس سان جيرمان.