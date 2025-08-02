بعد اتهامه بالاغتصاب.. محامية حكيمي: سنناضل حتى النهاية لكشف الحقيقة

السبت، 02 أغسطس 2025 - 11:33

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

أدلت فاني كولين محامية أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان بتصرحات لأول مرة بعد اتهامه بالاغتصاب.

وطالب مكتب النيابة العامة في نانتيه بجنوب باريس بإحالة أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان للمحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.

وقالت فاني كولين محامية أشرف حكيمي عبر راديو مونت كارلو: "النيابة العامة تقوم بدورها، لكنني ملمة بالقضية وأوكد وجود ادلة كثيرة تبرئ حكيمي، وسيكون دور الدفاع تقديمها".

أخبار متعلقة:
لو باريزيان: مطالبة بتحويل حكيمي للمحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب رينارد: حكيمي يستحق الكرة الذهبية قبل مواجهة ريال مدريد.. حكيمي: مبابي صديقي ولكن حكيمي: بعد الخسارة أمام بوتافوجو كان يجب أن نعود أقوى

وأضافت "سنناضل في هذه القضية حتى النهاية لكشف الحقيقة. أشرف حكيمي لم يقل ولم يفعل شيئا على الإطلاق وليس لديه ما يلام عليه".

وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية فإن النيابة العامة في نانتيه تطالب بإحالة حكيمي للمحكامة الجنائية للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب تعود إلى 25 فبراير 2023 الماضي.

وتصل عقوبة الاغتصاب إلى السجن لمدة 15 عاما.

وتألق حكيمي صاحب الـ26 عاما خلال الموسم الماضي بالمشاركة في 55 مباراة، بواقع 25 مباراة في الدوري سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 8.

كما لعب 17 مباراة في دوري أبطال أوروبا ليقود فريقه للنهائي والتتويج باللقب الأول في التاريخ بتسجيله 4 أهداف وصناعة 5.

كما لعب حكيمي 7 مباريات في كأس العالم للأندية سجل هدفين وصنع مثلهما، ولعب 5 مباريات في كأس فرنسا سجل هدفا وصنع آخر.

وتوج حكيمي هذا الموسم مع باريس سان جيرمان بألقاب الدوري والكأس والسوبر الفرنسيين، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا، فيما خسر نهائي كأس العالم للأندية.

وينتظر باريس سان جيرمان نهائيا السوبر الأوروبي أمام توتنام، ونهائي كأس إنتر كونتيننتال نهاية العام.

كما يترقب حكيمي المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية ديسمبر المقبل، والمقررة في المغرب.

وانضم حكيمي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادما من إنتر الإيطالي.

ولعب حكيمي خلال مسيرته لأندية ريال مدريد، وبروسيا دورتموند، وإنتر، وباريس سان جيرمان.

أشرف حكيمي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
كالتشيو ميركاتو: نكونكو الخيار الأول لـ إنتر بعد فشل ضم لوكمان.. وعقبة تعطل انضمامه سكاي: بيرنلي في مفاوضات متقدمة لضم أرماندو برويا من تشيلسي جوردون يتعاطف مع إيزاك: الناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو إيدي هاو: نيوكاسل رفض عرض ليفربول لضم إيزاك.. ولا أعلم ماذا سيحدث مستقبلا مبابي: حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر سكاي: نيوكاسل يلبي طلبات لايبزج لضم سيسكو.. وهويلاند ورقة يونايتد لخطف الصفقة ماستانتونو قبل السفر لإسبانيا: انتظرت هذا اليوم طويلا سكاي: تشيلسي يضع اللمسات النهائية على صفقة سيمونز
أخر الأخبار
كالتشيو ميركاتو: نكونكو الخيار الأول لـ إنتر بعد فشل ضم لوكمان.. وعقبة تعطل انضمامه 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيقاف حارس ميسي الشخصي في كأس الدوريات 24 دقيقة | أمريكا
ورشة من الرابطة لشرح حقوق وواجبات الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد 24 دقيقة | الكرة المصرية
الهلال يعلن عودة سالم الدوسري لتدريباته 56 دقيقة | سعودي في الجول
سكاي: بيرنلي في مفاوضات متقدمة لضم أرماندو برويا من تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
جوردون يتعاطف مع إيزاك: الناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو ساعة | الدوري الإنجليزي
إيدي هاو: نيوكاسل رفض عرض ليفربول لضم إيزاك.. ولا أعلم ماذا سيحدث مستقبلا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
النني مرشح لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإمارتي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم
/articles/510414/بعد-اتهامه-بالاغتصاب-محامية-حكيمي-سنناضل-حتى-النهاية-لكشف-الحقيقة