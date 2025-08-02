مدرب كلوب أمريكا: سان ماكسيمان مثير للإعجاب.. وتقرير يكشف تفاصيل الصفقة المنتظرة

السبت، 02 أغسطس 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

ألان سان ماكسيمان

كشف أندري جاردين المدير الفني لـ كلوب أمريكا المكسيكي وجود اهتمام بضم آلان سان ماكسيمان لاعب أهلي جدة السعودي.

ووفقا للتقارير فإن اللاعب الفرنسي ليس ضمن خطط الموسم الجديد لبطل النخبة الآسيوية.

وقال جاردين ردا على سؤال صحفي: "لدى النادي قسم متميز للاستكشاف، يعمل بجد واجتهاد. حللنا العديد من الأسماء لفترة طويلة، مع مراعاة الأسماء المهمة دائما، مثل سان ماكسيمان. نعم، هو لاعبٌ يُحلل النادي أداءه".

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وأضاف "الفرنسي في مستوى عالٍ جدا، ومُثير للإعجاب. لكن سنرى. ليس هو فقط؛ هناك خيارات أخرى. لكنني متأكد من أنه خيار جيد، وإذا التوصل لاتفاق معه، فسنُعجب به كثيرا".

ووفقا لشبكة ESPN فإن الفرنسي ربما سينضم يوم الإثنين المقبل للنسور المكسيكية في صفقة من المتوقع أن تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.

وسيوقع اللاعب على عقد لمدة 4 مواسم حتى 30 يونيو 2029.

وعاد ماكسيمان لصفوف الأهلي السعودي بعدما قضى الموسم المنصرم معارا لفنربخشة التركي.

ماكسيمان شارك مع فنربخشة بالمسوم المنقضي في 31 مباراة وسجل 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وينتهي تعاقد كاكسيمان مع اهلي جدة في الصيف المقبل.

ولعب ماكسيمان 31 مباراة مع أهلي جدة وسجل 4 أهداف وصنع 10 آخرين منذ انضمامه قادما من نيوكاسل في صيف 2023.

النادي المُلقب بالنسور بدء موسمه الجديد بخسارة لقب كأس السوبر المكسيكي.

وبدأ الفريق مشواره في بطولة كأس الدوريات بالخسارة بركلات الترجيح من ريال سولت لايك الأمريكي.

وسيلتقي الفريق مع مينيسوتا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتوج الفريق الموسم الماضي بلقب الدوري المكسيكي وكأس السوبر وكأس الأبطال.

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