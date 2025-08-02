الصفقة الخامسة.. روما يضم جيلاردي من فيرونا

السبت، 02 أغسطس 2025 - 11:06

كتب : FilGoal

دانييلي جيلاردي - روما

أعلن نادي روما الإيطالي ضم دانييلي جيلاردي قادما من هيلاس فيرونا.

المدافع البالغ 22 عاما خاض 24 مباراة الموسم الماضي قبل ارتداء قميص الذئاب.

ووقّع جيلاردي على عقد يربطه بفريق العاصمة الإيطالية حتى 2030 وسيرتدي القميص رقم 87.

أخبار متعلقة:
سكاي: جيلاردي يجري الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام لـ روما سكاي: روما يتفق مع هيلاس فيرونا لضم جيلاردي.. وفيورنتينا المستفيد روما يعلن ضم فاسكيز روما يعلن التعاقد مع ويسلي

وصرح جيلاردي لموقع روما عقب انضمامه: "مرحبا بجماهير جيالوروسي، متحمس جدا لارتداء هذا القميص. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم في ملعب أوليمبيكو. هيا روما".

ووفقا للتقارير فإن روما اتفق مع هيلاس فيرونا على ضم جيلاردي مقابل 10 ملايين يورو.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية فإن فيورنتينا نادي جيلاردي السابق سيحصل على نسبة 50% من بيع اللاعب إلى روما.

وكان فيورنتينا قد باع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى هيلاس فيرونا في صيف 2022 مقابل 380 ألف يورو مع الاحتفاظ بنسبة 50% من إعادة البيع، لذلك سيستفيد الفيولا بالحصول على 5 ملايين يورو.

وضم روما حتى الآن كل من ويسلي من فلامنجو ونائل العيناوي من لانس وإيفان فيرجسون من برايتون وديفس فاسكيز من ميلان.

وخاض جيلاردي 16 مباراة رفقة منتخب إيطاليا تحت 21 عاما وسجل هدفا.

ولعب جيلاردي في الموسم الماضي مع فيرونا 24 مباراة بعدد دقائق 2030 دقيقة.

وأعير جيلاردي من هيلاس فيرونا إلى مانتوفا وسامبدوريا قبل أن يستقر في فيرونا خلال الصيف الماضي.

روما دانييلي جيلاردي فيرونا
نرشح لكم
كالتشيو ميركاتو: نكونكو الخيار الأول لـ إنتر بعد فشل ضم لوكمان.. وعقبة تعطل انضمامه سكاي: بيرنلي في مفاوضات متقدمة لضم أرماندو برويا من تشيلسي جوردون يتعاطف مع إيزاك: الناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو إيدي هاو: نيوكاسل رفض عرض ليفربول لضم إيزاك.. ولا أعلم ماذا سيحدث مستقبلا مبابي: حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر سكاي: نيوكاسل يلبي طلبات لايبزج لضم سيسكو.. وهويلاند ورقة يونايتد لخطف الصفقة ماستانتونو قبل السفر لإسبانيا: انتظرت هذا اليوم طويلا سكاي: تشيلسي يضع اللمسات النهائية على صفقة سيمونز
أخر الأخبار
كالتشيو ميركاتو: نكونكو الخيار الأول لـ إنتر بعد فشل ضم لوكمان.. وعقبة تعطل انضمامه 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيقاف حارس ميسي الشخصي في كأس الدوريات 22 دقيقة | أمريكا
ورشة من الرابطة لشرح حقوق وواجبات الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد 22 دقيقة | الكرة المصرية
الهلال يعلن عودة سالم الدوسري لتدريباته 54 دقيقة | سعودي في الجول
سكاي: بيرنلي في مفاوضات متقدمة لضم أرماندو برويا من تشيلسي ساعة | الكرة الأوروبية
جوردون يتعاطف مع إيزاك: الناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو ساعة | الدوري الإنجليزي
إيدي هاو: نيوكاسل رفض عرض ليفربول لضم إيزاك.. ولا أعلم ماذا سيحدث مستقبلا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
النني مرشح لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإمارتي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم
/articles/510412/الصفقة-الخامسة-روما-يضم-جيلاردي-من-فيرونا