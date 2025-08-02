الصفقة الخامسة.. روما يضم جيلاردي من فيرونا

أعلن نادي روما الإيطالي ضم دانييلي جيلاردي قادما من هيلاس فيرونا.

المدافع البالغ 22 عاما خاض 24 مباراة الموسم الماضي قبل ارتداء قميص الذئاب.

ووقّع جيلاردي على عقد يربطه بفريق العاصمة الإيطالية حتى 2030 وسيرتدي القميص رقم 87.

وصرح جيلاردي لموقع روما عقب انضمامه: "مرحبا بجماهير جيالوروسي، متحمس جدا لارتداء هذا القميص. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم في ملعب أوليمبيكو. هيا روما".

ووفقا للتقارير فإن روما اتفق مع هيلاس فيرونا على ضم جيلاردي مقابل 10 ملايين يورو.

الرسالة الأولى من دانييلي جيلاردي إلى جماهير الجيالوروسي 🤳 "مرحباً بجماهير الجيالوروسي، متحمس جدًا لارتداء هذا القميص. لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم في ملعب الأوليمبيكو. داجي روما!" 💬#روماpic.twitter.com/YGmkS3sjY0 — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) August 2, 2025

وأفادت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية فإن فيورنتينا نادي جيلاردي السابق سيحصل على نسبة 50% من بيع اللاعب إلى روما.

وكان فيورنتينا قد باع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى هيلاس فيرونا في صيف 2022 مقابل 380 ألف يورو مع الاحتفاظ بنسبة 50% من إعادة البيع، لذلك سيستفيد الفيولا بالحصول على 5 ملايين يورو.

وضم روما حتى الآن كل من ويسلي من فلامنجو ونائل العيناوي من لانس وإيفان فيرجسون من برايتون وديفس فاسكيز من ميلان.

وخاض جيلاردي 16 مباراة رفقة منتخب إيطاليا تحت 21 عاما وسجل هدفا.

ولعب جيلاردي في الموسم الماضي مع فيرونا 24 مباراة بعدد دقائق 2030 دقيقة.

وأعير جيلاردي من هيلاس فيرونا إلى مانتوفا وسامبدوريا قبل أن يستقر في فيرونا خلال الصيف الماضي.