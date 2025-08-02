الشرق الأوسط: سعود عبد الحميد يجتاز الكشف الطبي في لانس

بات المدافع الدولي السعودي، سعود عبد الحميد قريبا من الانتقال بشكل رسمي لنادي لانس الفرنسي.

ويلعب سعود عبد الحميد في روما منذ الصيف الماضي قادما من الهلال.

وبحسب صحيفة الرشق الأوسط السعودية، فإن سعود عبد الحميد اجتاز الكشف الطبي في لانس بنجاح تكمهيدا للانتقال بشكل رسمي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أنها أن سعود عبد الحميد سينضم لنادي لانس لمدة موسم على سبيل الإعارة.

صاحب الـ 26 عاما خاض 8 مباريات فقط بقميص روما الموسم الماضي سجل هدفا وصنع آخر.

ورفض سعود عبد الحميد العودة مجددا إلى الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق.

وقبل أسابيع، ذكر موقع فوت ميركاتو أن 4 أندية فرنسية تتنافس على ضم سعود عبد الحميد مدافع نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن سعود وقَّع الصيف الماضي عقدًا مع النادي الإيطالي لمدة موسمين.