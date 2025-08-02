الشرق الأوسط: سعود عبد الحميد يجتاز الكشف الطبي في لانس

السبت، 02 أغسطس 2025 - 11:06

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد

بات المدافع الدولي السعودي، سعود عبد الحميد قريبا من الانتقال بشكل رسمي لنادي لانس الفرنسي.

ويلعب سعود عبد الحميد في روما منذ الصيف الماضي قادما من الهلال.

وبحسب صحيفة الرشق الأوسط السعودية، فإن سعود عبد الحميد اجتاز الكشف الطبي في لانس بنجاح تكمهيدا للانتقال بشكل رسمي.

أخبار متعلقة:
فوت ميركاتو: تعطل انتقال سعود عبد الحميد إلى تولوز.. ولانس يعود للصورة تقرير سعودي: اتحاد جدة يواصل محاولات ضم العمري من النصر فوت ميركاتو: سعود عبد الحميد إلى تولوز الفرنسي تقرير سعودي: أوتافيو على وشك الانتقال إلى القادسية

وأوضحت الصحيفة ذاتها أنها أن سعود عبد الحميد سينضم لنادي لانس لمدة موسم على سبيل الإعارة.

صاحب الـ 26 عاما خاض 8 مباريات فقط بقميص روما الموسم الماضي سجل هدفا وصنع آخر.

ورفض سعود عبد الحميد العودة مجددا إلى الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق.

وقبل أسابيع، ذكر موقع فوت ميركاتو أن 4 أندية فرنسية تتنافس على ضم سعود عبد الحميد مدافع نادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يذكر أن سعود وقَّع الصيف الماضي عقدًا مع النادي الإيطالي لمدة موسمين.

سعود عبد الحميد روما لانس
نرشح لكم
مدرب كلوب أمريكا: سان ماكسيمان مثير للإعجاب.. وتقرير يكشف تفاصيل الصفقة المنتظرة وكيل ريناتو فيجا يوضح حقيقة مفاوضات النصر السعودي تقرير برتغالي: مشكلة وحيدة أمام النصر في صفقة برونو فيرنانديز الميدان: تضارب في وجهات النظر بين إنزاجي والإدارة بسبب نونيز مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: الاتفاق قريب بين نيوم واللاعب.. وموقف نانت أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم ناتشو: القادسية أثبت كفائته أمام الكبار.. وثنائي برشلونة في تشكيلتي الخاصة الشباب يحسم الجدل حول مصير حمد الله
أخر الأخبار
سكاي: بيرنلي في مفاوضات متقدمة لضم أرماندو برويا من تشيلسي 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
جوردون يتعاطف مع إيزاك: الناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيدي هاو: نيوكاسل رفض عرض ليفربول لضم إيزاك.. ولا أعلم ماذا سيحدث مستقبلا ساعة | الكرة الأوروبية
النني مرشح لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإمارتي ساعة | المحترفون
مبابي: حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر ساعة | الكرة الأوروبية
سكاي: نيوكاسل يلبي طلبات لايبزج لضم سيسكو.. وهويلاند ورقة يونايتد لخطف الصفقة ساعة | الكرة الأوروبية
ماستانتونو قبل السفر لإسبانيا: انتظرت هذا اليوم طويلا 2 ساعة | الدوري الإسباني
بقيادة أوسكار رويز.. انطلاق معسكر حكام النخبة بالإسكندرية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم
/articles/510411/الشرق-الأوسط-سعود-عبد-الحميد-يجتاز-الكشف-الطبي-في-لانس