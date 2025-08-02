إصابة قوية لـ بافلوفيتش وجراحة ناجحة

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة ألكسندر بافلوفيتش بكسر في محجر العين.

ألكسندر بافلوفيتش النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وتعرض اللاعب البالغ 21 عاما للإصابة خلال مران الفريق أمس الجمعة وخضع لجراحة ناجحة، حسبما كشف النادي عبر موقعه الرسمي.

ويلتقي بايرن ميونيخ في مباراة ودية اليوم السبت أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

Fraktur der Augenhöhle – Aleksandar Pavlović fällt aus. ℹ️ Gute und schnelle Genesung, Aleks! ❤️ 🔗 https://t.co/6tRkOpOFHS pic.twitter.com/RV3CaHN7Jr — FC Bayern München (@FCBayern) August 2, 2025

ولم يكشف بايرن ميونيخ مدة غياب اللاعب.

لاعب الوسط الألماني خاض بقميص الفريق منذ تصعيده 55 مباراة سجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

وكشف بايرن ميونيخ منذ قليل النقاب عن القميص الثالث للموسم الجديد والذي جاء باللون الأسود والمنتظر أن يرتديه لاعبو البافاري في دوري أبطال أوروبا.

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ويلتقي البافاري يوم 7 أغسطس مع توتنام ثم يوم 12 مع جراسهوبرز السويسري.

ويستهل موسمه بلقاء شتوتجارت في كأس السوبر الألماني يوم السبت 16 أغسطس.

وانتهت مشاركة البافاري في كأس العالم للأندية خلال الصيف الجاري في ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان.