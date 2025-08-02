إصابة قوية لـ بافلوفيتش وجراحة ناجحة

السبت، 02 أغسطس 2025 - 10:53

كتب : FilGoal

ألكسندر بافلوفيتش

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة ألكسندر بافلوفيتش بكسر في محجر العين.

وتعرض اللاعب البالغ 21 عاما للإصابة خلال مران الفريق أمس الجمعة وخضع لجراحة ناجحة، حسبما كشف النادي عبر موقعه الرسمي.

ويلتقي بايرن ميونيخ في مباراة ودية اليوم السبت أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

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ولم يكشف بايرن ميونيخ مدة غياب اللاعب.

لاعب الوسط الألماني خاض بقميص الفريق منذ تصعيده 55 مباراة سجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

وكشف بايرن ميونيخ منذ قليل النقاب عن القميص الثالث للموسم الجديد والذي جاء باللون الأسود والمنتظر أن يرتديه لاعبو البافاري في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي البافاري يوم 7 أغسطس مع توتنام ثم يوم 12 مع جراسهوبرز السويسري.

ويستهل موسمه بلقاء شتوتجارت في كأس السوبر الألماني يوم السبت 16 أغسطس.

وانتهت مشاركة البافاري في كأس العالم للأندية خلال الصيف الجاري في ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان.

ألكسندر بافلوفيتش بايرن ميونيخ
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