مواعيد مباريات السبت 2 أغسطس 2025.. البدري ضد كهربا وافتتاح أمم إفريقيا للمحليين

السبت، 02 أغسطس 2025 - 10:41

كتب : FilGoal

كهربا - الاتحاد الليبي

تتواصل المباريات الودية للفرق الأوروبية ووصلنا لنصف مشوار حسم لقب الدوري الليبي بوجود حسام البدري ومحمود عبد المنعم "كهربا" وافتتاح أمم إفريقيا للمحليين.

لمعرفة مواعيد اليوم السبت والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري الليبي

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في الجولة الثالثة من مرحلة سداسي التتويج للدوري الليبي يلتقي أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري مع الاتحاد الذي يلعب له محمود "كهربا".

المباراة تبدأ في الثامنة مساءً وتذاع عبر قنوات ليبيا الرياضية المفتوحة.

وفي نفس التوقيت يلتقي السويحلي مع أهلي بنغازي، والهلال مع الأخضر.

وديات

ويلتقي العين الإماراتي بوجود رامي ربيعة ضد إلتشي الإسباني وديا وتذاع عبر أبو ظبي الرياضية 1 في الواحدة ظهرا.

ويلتقي بوروسيا دورتموند الألماني مع ليل الفرنسي في السادسة مساءً وتذاع المباراة عبر أون سبورت 1.

وعلى أون سبورت 2 وفي الخامسة والنصف مساءً يلتقي ساوثامبتون مع برايتون.

ويحل أولمبيك ليون الفرنسي ضيفا على بايرن ميونيخ الألماني في الرابعة والنصف عصرا واللقاء غير مذاع عربيا.

وتنقل قناة الشارقة في التاسعة مساءً مباراة تجمع بين مارسيليا الفرنسي وإشبيلية الإسباني.

أمم إفريقيا للمحليين

تبدأ النسخة الجديدة من أمم إفريقيا للمحليين اليوم السبت بلقاء تنزانيا ضد بوركينا فاسو في الثامنة مساءً.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 6 بتعليق جواد بدة.

الدوري الليبي وديات أمم إفريقيا للمحليين
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