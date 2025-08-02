دي بول يكشف دور ميسي في انتقاله لـ إنتر ميامي

أبدى رودريجو دي بول لاعب إنتر ميامي سعادته لمزاملة ليونيل في الفريق الأمريكي، وأوضح دور القائد في انضمامه.

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة نيكاكاسا المكسيكي في ثاني جولات دور المجموعات من كأس الدوريات.

وقال دي بول في المؤتمر الصحفي: "في كل مرة أتحدث مع ميسي حلمنا باللعب سويا لتكرار ما حققناه مع المنتخب رفقة فريق".

وأضاف "الحلم بدأ يتشكل عندما وصلت لآخر سنة في تعاقدي مع أتلتيكو مدريد".

وأكمل "وعندما أقترب الأمر من أن يصبح حقيقيا بدأنا الحديث، وفي وسط كل ذلك تواصل حلمي باللعب مع ميسي في فريق وأن أصبح معه بشكل يومي وأن أشاركه الملعب وغرفة الملابس".

وأتم "ميسي تدخل في المفاوضات وفوق ذلك كان يحاول التأكد من أن الأمور تسير في الطريق الصحيح، فكان منتبها للغاية، وعندما حُسمت الأمور أتصل بي، وعند وصولي لميامي جاء النادي ليرحب بي ولمعرفة ماذا أفعل وماذا أحتاج".

وشارك دي بول أساسيا في المباراة الأولى مع إنتر ميامي أساسيا وساهم في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 ضد أطلس المكسيكي.

وشكّل دي بول مع ميسي ثنائيا خاصا في كأس العالم بقميص منتخب الأرجنتين إذ وصفه البعض بمثابة ظل ميسي في أرض الملعب.