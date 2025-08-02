تقرير: سوتشي الروسي يوافق على انتقال عطية لله لـ الوداد

وافق نادي سوتشي الروسي على انتقال يحيى عطية الله إلى الوداد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية فإن سوتشي يوافق على انتقال يحيى عطية الله إلى الوداد لأنه العرض الأفضل من بين العروض الأخرى التي تلقاها.

ولعب عطية الله الموسم المنصرم معارا من سوتشي إلى النادي الأهلي.

وأعلن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي في وقت سابق عن عدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله.

وانتهت إعارة عطية الله مع الأهلي يوم 15 يوليو الماضي.

وشارك عطية الله في مباراة بالميراس فقط مع الأهلي خلال كأس العالم للأندية بينما لم يشارك في مباراتي بورتو وإنتر ميامي.

وتعرض عطية الله لأكثر من إصابة خلال فترته مع الأهلي بالموسم المنصرم.

ولعب عطية الله في الوداد من الفترة 2020 إلى 2024 قبل الاحتراف في سوتشي مقابل 500 ألف يورو.