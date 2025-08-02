سبورت: برشلونة يقترب من فسخ عقد روميو

يقترب نادي برشلونة من فسخ عقد لاعبه أوريول روميو.

أوريول روميو النادي : برشلونة برشلونة

وبحسب صحيفة سبورت فإن برشلونة سيفسخ عقد روميو وسيمنحه نصف راتبه للموسم المتبقي في عقده.

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب في مفاوضات متقدمة للانضمام إلى جيرونا.

وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية في وقت سابق فقد تم إخبار روميو أنه ليس في خطط النادي وعليه الرحيل.

وينتهي عقد أوريول مع برشلونة صيف 2026.

وانتقل اللاعب إلى جيرونا على سبيل الإعارة في الصيف الماضي لمدة موسم واحد فقط.

وتغلب برشلونة على سيول بسبعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن جولة الفريق الكتالوني الآسيوية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة على سيول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

إذ سجل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 8 ثم لامين يامال في الدقيقتين 14 و48.

بينما سجل للفريق الكوري كل من تشو يونج ووك والأردني يزن العرب في الدقيقتين 26 و46.

وفي الشوط الثاني سجل لبرشلونة كل من أندرياس كريستينسن وفيران توريس "هدفان" وجافي، بينما سجل جوانج هان مين هدفا بعد نزوله بـ 4 دقائق.

ويواجه برشلونة فريق دايجو الكوري عصر يوم الإثنين 4 أغسطس في ختام جولته الآسيوية.

بينما يختتم استعداداته الودية بمواجهة كومو الإيطالي على كأس خوان جامبر مساء يوم 10 أغسطس المقبل.

ويفتتح برشلونة الموسم الجديد بلقاء ريال مايوركا في 16 أغسطس المقبل.