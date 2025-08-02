خبر في الجول - ليادي من سموحة لـ الاتحاد السكندري

السبت، 02 أغسطس 2025 - 00:35

كتب : عمرو نبيل

أبو بكر ليادي - سموحة

يقترب النيجيري أبو بكر ليادي لاعب سموحة من الانتقال لصفوف الاتحاد السكندري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق توجه سموحة للاستغناء عن لاعب الوسط، بناءً على توصية المدرب أحمد عبد العزيز.

وحسبما علم FilGoal.com فإن ليادي سينضم لزعيم الثغر للعب من جديد تحت قيادة أحمد سامي.

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صاحب الـ 22 عاما شارك مع سموحة في 60 مباراة سجل هدفين وصنع 3 بجميع المسابقات.

وتحت قيادة أحمد سامي جاءت مساهمات ليادي التهديفية خلال 45 مباراة.

وتعاقد الاتحاد السكندري حتى الآن مع كل من جون إيبوكا ومحمد توني ومحمد متولي "كناريا" ومحمود عجيب ونور علاء وعبد الرحمن بودي ومحمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد محمود وإسحاق سافيور ومحمد سامي.

ويستهل الاتحاد الموسم بلقاء قوي ضد المصري يوم الجمعة 8 أغسطس.

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