وكيل ريناتو فيجا يوضح حقيقة مفاوضات النصر السعودي
السبت، 02 أغسطس 2025 - 00:08
كتب : FilGoal
كشف نيلسون فيجا وكيل البرتغالي ريناتو فيجا لاعب تشيلسي الإنجليزي حقيقة وجود عرض من النصر السعودي.
ريناتو فيجا
النادي : تشيلسي
وعاد الظهير الشاب إلى تشيلسي الإنجليزي بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لـ يوفنتوس الإيطالي.
وقال وكيل البرتغالي لصحيفة "الرياضية" السعودية: "غير صحيح وصول عرض رسمي من النصر السعودي لضم اللاعب".
وارتبط اسم الظهير الأيمن صاحب الـ 22 عاما بالانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد في الصيف الحالي.
ووفقا لتقرير صحيفة "ليكيب" فإن تشيلسي طلب 40 مليون يورو لبيع لاعبه.
وينتهي عقد فيجا مع تشيلسي في 2031.
وتعاقد تشيلسي مع فيجا في الصيف الماضي مقابل 14 مليون يورو قادما من بازل.
وإجمالا، لعب فيجا الموسم الماضي 33 مباراة سواء مع تشيلسي ويوفنتوس وسجل هدفين وصنع مثلهما وحصل 6 بطاقات صفراء.
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