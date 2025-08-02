كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي

السبت، 02 أغسطس 2025 - 00:03

كتب : أحمد الخولي

كريستو - الأهلي - الداخلية

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عودة محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي مجددا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن موافقة الاهلي على إعارة التونسي إلى النجم الساحلي لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

وكشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي في وقت سابق عن اتجاه النادي للموافقة على رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو.

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ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

وبدأ كريستو مسيرته في صفوف النجم الساحلي.

وانتقل اللاعب إلى الأهلي في صفقة تم خصم 940 ألف دولار من قيمتها، في تعويض لغرامة مستحقة ضد النجم الساحلي بسبب انتقال سليمان كوليبالي.

وكان الصفاقسي يملك حق شراء اللاعب مقابل مليون دولار بنهاية إعارته.

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