خبر في الجول - الدباغ على أعتاب الزمالك.. وسببان يرجحان انضمامه وقيمة الصفقة

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 23:29

كتب : محمد عبد العظيم

عدي دباغ يحصل على ركلة جزاء لفلسطين ضد الإمارات

وصل الزمالك لمرحلة متقدمة من المفاوضات مع شارلروا البلجيكي لضم الفلسطيني عدي الدباغ.

وقضى الدباغ الموسم الماضي معارا إلى صفوف أبردين الاسكتلندي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سببين يرجحا كفة انتقال الدولي الفلسطيني لصفوف الأبيض.

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الأول هو أن اللاعب الفلسطيني يُعامل كلاعب محلي في ظل عدم بيع أو إعارة الزمالك للتونسي أحمد الجفالي حتى الآن واكتمال مقاعد الفريق الأجنبية.

والثاني هو قدرة الدباغ على شغل مركزي المهاجم والجناح الأيمن.

وخلال مسيرته الاحترافية لعب الدباغ 58 مباراة كمهاجم سجل 20 هدفا وصنع 4 وكجناح أيمن في 4 مباريات سجل 3 وصنع هدفا.

وعلم FilGoal.com أن الصفقة ستكلف الزمالك 350 ألف دولار في ظل أن عقد اللاعب مع الفريق البلجيكي سينتهي بنهاية الموسم المقبل.

كما علم FilGoal.com فإن اللاعب الدولي من المنتظر وصوله للقاهرة خلال أيام لإتمام التعاقد مع الزمالك.

وسبق أن ارتبط اسم الدباغ الموسم الماضي بالانتقال لصفوف الأبيض لكن لم تتم آنذاك.

صاحب الـ 26 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع شارلروا وأبردين في 31 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفا.

ومع منتخب فلسطين لعب الدباغ 45 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويعد الدباغ أول لاعب فلسطيني يسجل في المسابقات الأوروبية وكذلك هو هداف منتخب فلسطين التاريخي برصيد 17 هدفا.

كما يعد أول فلسطيني يتوج بلقب في أوروبا بعدما ساهم في تتويج أبردين بلقب كأس اسكتلندا الموسم الماضي.

ويقود البلجيكي يانيك فيريرا تدريب الزمالك خلال الموسم المقبل.

وضم الزمالك حتى الآن كل من المهدي سليمان وشيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل وعبد الحميد معالي وآدم كايد.

الزمالك عدي الدباغ شارلروا
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