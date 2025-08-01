الصفقة الأغلى في تاريخه.. مارسيليا يعلن ضم بايشاو من فينورد
الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 22:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي مارسيليا التعاقد مع إيجور بايشاو قادما من فينورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
إيجور بايشاو
النادي : أولمبيك مارسيليا
وكشف النادي الفرنسي عن مدة التعاقد إذ تمتد حتى 2030.
🎵 𝑱𝑶𝑮𝑨 𝑪𝑶𝑴 𝑷𝑨𝑰𝑿𝑨̃𝑶 💙
𝐈𝐠𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐢𝐱𝐚̊𝐨 🇧🇷 rejoint l’Olympique de Marseille en provenance du Feyenoord Rotterdam ! 🔥 pic.twitter.com/o6JB3wpwxu— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2025
وحسب التقارير الإخبارية فإن الصفقة كلفت مارسيليا 30 مليون يورو مع 5 ملايين يورو أخرى كمكافآت.
وتعد هذه الصفقة هي الأغلى في تاريخ مارسيليا.
وكان فينورد قد تعاقد مع الجناح الأيسر مقابل 4.5 مليون يورو قادما من كوريتيبا البرازيلي في صيف 2022.
وقدم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 37 مساهمة في الموسم الماضي خلال 47 مباراة مع فينورد.
وسجل بايشاو 18 هدفا وصنع 19 آخرين.
وتعاقد مارسيليا مع جوناثان روي من نورويتش وبيير إيميل هويبيرج من توتنام ونيل موباي من إيفرتون وفاكوندو ميدينا من لانس وإيجان ريلي من بيرنلي وأنجل جوميس من ليل وإيميريك أوباميانج من القادسية مقابل 64 مليون يورو.
ورحل من مارسيليا لويس هنريكي إلى إنتر وكوينتين ميرلين وفالنتين رونجير إلى رين وباو لوبيز إلى تولوكا وإسماعيل كوني لساسولو.
بالإضافة إلى صامويل جيجوت إلى لاتسيو وأمار ديديك لسالزبورج ولويز فيليبي لرايو فايكانو مقابل 49 مليون يورو.