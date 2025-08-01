الصفقة الأغلى في تاريخه.. مارسيليا يعلن ضم بايشاو من فينورد

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 22:52

كتب : FilGoal

إيجور بايشاو - مارسيليا

أعلن نادي مارسيليا التعاقد مع إيجور بايشاو قادما من فينورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي الفرنسي عن مدة التعاقد إذ تمتد حتى 2030.

وحسب التقارير الإخبارية فإن الصفقة كلفت مارسيليا 30 مليون يورو مع 5 ملايين يورو أخرى كمكافآت.

وتعد هذه الصفقة هي الأغلى في تاريخ مارسيليا.

وكان فينورد قد تعاقد مع الجناح الأيسر مقابل 4.5 مليون يورو قادما من كوريتيبا البرازيلي في صيف 2022.

وقدم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 37 مساهمة في الموسم الماضي خلال 47 مباراة مع فينورد.

وسجل بايشاو 18 هدفا وصنع 19 آخرين.

وتعاقد مارسيليا مع جوناثان روي من نورويتش وبيير إيميل هويبيرج من توتنام ونيل موباي من إيفرتون وفاكوندو ميدينا من لانس وإيجان ريلي من بيرنلي وأنجل جوميس من ليل وإيميريك أوباميانج من القادسية مقابل 64 مليون يورو.

ورحل من مارسيليا لويس هنريكي إلى إنتر وكوينتين ميرلين وفالنتين رونجير إلى رين وباو لوبيز إلى تولوكا وإسماعيل كوني لساسولو.

بالإضافة إلى صامويل جيجوت إلى لاتسيو وأمار ديديك لسالزبورج ولويز فيليبي لرايو فايكانو مقابل 49 مليون يورو.

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