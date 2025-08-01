اسكواش - على حساب أمريكا.. منتخب مصر بطلا لكأس العالم للناشئين للمرة الثامنة
الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 22:21
كتب : FilGoal
توج منتخب مصر للناشئين بلقب بطولة العالم فرق للاسكواش للمرة الثامنة في تاريخه.
وتقام منافسات بطولة العالم فرق للاسكواش على ملاعب نادي بلاك بول في مصر حتى 1 أغسطس المقبل.
وتفوق منتخب مصر على أمريكا في المباراة النهائية.
وانتصر محمد زكريا في المباراة الأولى على ألكسندر دارنيل بنتيجة 3-0.
وفاز مروان عسل شقيق مصطفى عسل بطل العالم على كريستيان كابيلا 3-0 قائدا منتخب مصر لحسم اللقب.
وسبق أن حقق منتخب مصر للناشئات اللقب للمرة الـ 12 عصر اليوم، موسعين الفارق مع إنجلترا لـ 7 ألقاب.
وحافظ منتخب الناشئين على لقب النسخة الأخيرة بعدما حصد اللقب مرتين في آخر 4 نسخ.
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