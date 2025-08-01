اسكواش - على حساب أمريكا.. منتخب مصر بطلا لكأس العالم للناشئين للمرة الثامنة

توج منتخب مصر للناشئين بلقب بطولة العالم فرق للاسكواش للمرة الثامنة في تاريخه.

وتقام منافسات بطولة العالم فرق للاسكواش على ملاعب نادي بلاك بول في مصر حتى 1 أغسطس المقبل.

وتفوق منتخب مصر على أمريكا في المباراة النهائية.

وانتصر محمد زكريا في المباراة الأولى على ألكسندر دارنيل بنتيجة 3-0.

وفاز مروان عسل شقيق مصطفى عسل بطل العالم على كريستيان كابيلا 3-0 قائدا منتخب مصر لحسم اللقب.

وسبق أن حقق منتخب مصر للناشئات اللقب للمرة الـ 12 عصر اليوم، موسعين الفارق مع إنجلترا لـ 7 ألقاب.

وحافظ منتخب الناشئين على لقب النسخة الأخيرة بعدما حصد اللقب مرتين في آخر 4 نسخ.