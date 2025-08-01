رافينيا: يجب أن يظل تير شتيجن أحد قادة الفريق.. ومن ينتقد يامال كان سيفعل أسوأ منه

يرى رافينيا لاعب برشلونة أن يجب الإبقاء على أندري تير شتيجن كأحد قادة الفريق.

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وقال رافينيا عبر صحيفة سبورت: "في رأيي يجب أن يظل أندري تير شتيجن أحد قادة الفريق في الموسم المقبل، لكن في النهاية الأمر لا يعتمد علينا".

وأضاف "منذ أن وصلت وكان دائما يساعدني وكان بالفعل القائد، يوجد تسلسل هرمي في كرة القدم وعلينا احترامها، بالنسبة لي حتى لو لن يظل القائد فسيبقى شخصا مميزا".

وتابع "التصويت بشأن قائد الفريق يوجه للمدرب أو للرئيس".

وواصل "لا أفهم الانتقادات التي توجه للامين يامال فهو في الـ18 من العمر".

وأكمل "من ينتقده كان سيفعل مثله أو أسوأ".

وأنهى حديثه قائلا: "رأيي أن خلال عطلته له كامل الحق أن يفعل ما يشاء طالما يواصل تقديم المستوى المميز وهذا بالفعل يسكت الناس الذين لا يملكون شيئا ليقولوه".

وتغلب برشلونة على سيول بسبعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن جولة الفريق الكتالوني الآسيوية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة على سيول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

إذ سجل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 8 ثم لامين يامال في الدقيقتين 14 و48.

بينما سجل للفريق الكوري كل من تشو يونج ووك والأردني يزن العرب في الدقيقتين 26 و46.

وفي الشوط الثاني سجل لبرشلونة كل من أندرياس كريستينسن وفيران توريس "هدفان" وجافي، بينما سجل جوانج هان مين هدفا بعد نزوله بـ 4 دقائق.

ويواجه برشلونة فريق دايجو الكوري عصر يوم الإثنين 4 أغسطس في ختام جولته الآسيوية.

بينما يختتم استعداداته الودية بمواجهة كومو الإيطالي على كأس خوان جامبر مساء يوم 10 أغسطس المقبل.

ويفتتح برشلونة الموسم الجديد بلقاء ريال مايوركا في 16 أغسطس المقبل.