مدرب بروكسي: فزنا على الزمالك لأننا اعتبرناها مباراة رسمية

كشف محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي عما قاله للاعبيه قبل الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال حامد في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أخبرت اللاعبين أن مباراة الزمالك تعد رسمية وليست ودية لأنها مواجهة تحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام".

وأضاف "المباراة جاءت في ختام معسكر الفريق بالقاهرة. وكان يجب الاستعداد لها جيدا حتى نلفت أنظار أندية دوري المحترفين بالنتيجة، لأن الموسم المقبل صعب في المنافسة".

الهدف الأول جاء من رأسية وليد عطية، والثاني سجله عمرو مرعي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، عقب توغل من منتصف الملعب وتلقى عرضية، ثم سددها في المرمى

أما الهدف الثالث فسجله حسن موسى بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بينما سجل الوافد المغربي الجديد عبد الحميد معالي هدف الزمالك.

وشارك محمد إسماعيل وعبد الحميد معالي وآدم كايد بشكل أساسي لأول مرة بعدما شاركوا كبدلاء في ودية غزل المحلة أمس الجمعة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وأحمد عبد الرحيم إيشو وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيف جعفر وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعمرو ناصر وأحمد شريف.

ويفتتح الزمالك مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة الاتحاد على استاد القاهرة.

وتنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل.