مودرن سبورت ينتصر على دجلة وديا

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

مودرن سبورت

انتصر مودرن سبورت على وادي دجلة وديا بنتيجة 2-1 في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وأقيمت المباراة بين الفريقين عصر اليوم الجمعة.

وسجل رشاد المتولي الوافد الجديد ثنائية مودرن سبورت.

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وضم مودرن سبورت حتى الآن 10 صفقات هم: الجزائري آدم رجم ومصطفى مطاوع ومحمد يسري ومحمد مسعد وكمال السيد ومحمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي والتونسي أحمد المزهود ومحمود ممدوح وجودوين شيكا.

ويتولى تدريب مودرن سبورت في الموسم المقبل مجدي عبد العاطي.

ويستهل وادي دجلة الموسم يوم الجمعة المقبل بلقاء بيراميدز في الخامسة عصرًا.

فيما يبدأ مودرن سبورت مشواره بلقاء الأهلي يوم السبت 9 أغسطس في استاد القاهرة.

مودرن سبورت وادي دجلة الدوري المصري
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