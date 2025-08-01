جافي: حلمنا هو التتويج بدوري أبطال أوروبا.. ونحن الآن أقوى من الموسم الماضي
الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 21:54
كتب : FilGoal
شدد جافي لاعب برشلونة على أن حلم فريقه هو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وقال جافي في تصريحات لإذاعة RAC1: "النادي عزز الفريق بشكل جيدا وأعتقد أن لدينا تشكيل أفضل حاليا من الموسم الماضي".
وتابع "نتمنى أن نكرر ما فعلناه الموسم الماضي لكن بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، هذا هو حلم الجميه".
وواصل "علينا أن نفكر في كل مباراة على حدة وفي النهاية سنرى ما سيحدث".
وأنهى حديثه قائلا: "من المهم أن نحافظ على نفس العقلية والرغبة في الفوز بكل شيء".
وتعاقد برشلونة مع ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد وجوان جارسيا من غريمه في المدينة إسبانيول مقابل 25 مليون يورو.
وغادر باو فيكتور وأليكس فالي وبابلو توري وكليمينت لونجليه وأندر أسترالاجا وأنسو فاتي مقابل 23 مليون يورو.
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