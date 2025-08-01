مصدر من المريخ لـ في الجول: لم نتلق ردا من بيراميدز بشأن صفقة إبراهيم عادل حتى الآن

كشف مصدر من نادي المريخ البورسعيدي أنه لم يتلق أي رد من بيراميدز بشأن انتقال إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي.

وانتقل إبراهيم عادل صوب الجزيرة الإماراتي من بيراميدز في الصيف الجاري، ويمتلك المريخ نسبة 20% من قيمة الصفقة وفقا لبنود التعاقد السابقة بينه وبين بيراميدز.

وقال مصدر من نادي المريخ البورسعيدي لـ FilGoal.com: "لم نتلق ردا من بيراميدز بشأن استفسارنا حول قيمة بيع إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي".

وأضاف "السيناريوهات المحتملة للرد ستكون كالتالي، إذا حصلنا على القيمة الحقيقية للصفقة، والتي تبلغ مليون دولار وهي ما تمثل نسبة 20% فسنتوجه بالشكر لإدارة بيراميدز على تعاونهم واحترامهم للاتفاق".

وأتم "أما إذا تبين وجود محاولة لتقليل القيمة المالية الخاصة ببيع اللاعب، فسنتقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لمعرفة قيمة الصفقة الحقيقية".

وسبق خاطب نادي المريخ البورسعيدي، مسؤولي بيراميدز للمطالبة بالاطلاع على عقود بيع اللاعب إبراهيم عادل.

وعلم FilGoal.com أن المريخ طالب بالحصول على حق النادي في نسبة إعادة البيع والبالغة 20%، كما ينص عليه بنود التعاقد، عندما تم بيع ابراهيم عادل من نادي المريخ إلى نادي الأسيوطي "بيراميدز حاليا".