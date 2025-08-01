مصدر من المريخ لـ في الجول: لم نتلق ردا من بيراميدز بشأن صفقة إبراهيم عادل حتى الآن

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 21:39

كتب : رضا السنباطي

إبراهيم عادل - الجزيرة الإماراتي

كشف مصدر من نادي المريخ البورسعيدي أنه لم يتلق أي رد من بيراميدز بشأن انتقال إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي.

وانتقل إبراهيم عادل صوب الجزيرة الإماراتي من بيراميدز في الصيف الجاري، ويمتلك المريخ نسبة 20% من قيمة الصفقة وفقا لبنود التعاقد السابقة بينه وبين بيراميدز.

وقال مصدر من نادي المريخ البورسعيدي لـ FilGoal.com: "لم نتلق ردا من بيراميدز بشأن استفسارنا حول قيمة بيع إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي".

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وأضاف "السيناريوهات المحتملة للرد ستكون كالتالي، إذا حصلنا على القيمة الحقيقية للصفقة، والتي تبلغ مليون دولار وهي ما تمثل نسبة 20% فسنتوجه بالشكر لإدارة بيراميدز على تعاونهم واحترامهم للاتفاق".

وأتم "أما إذا تبين وجود محاولة لتقليل القيمة المالية الخاصة ببيع اللاعب، فسنتقدم بشكوى رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة لمعرفة قيمة الصفقة الحقيقية".

وسبق خاطب نادي المريخ البورسعيدي، مسؤولي بيراميدز للمطالبة بالاطلاع على عقود بيع اللاعب إبراهيم عادل.

وعلم FilGoal.com أن المريخ طالب بالحصول على حق النادي في نسبة إعادة البيع والبالغة 20%، كما ينص عليه بنود التعاقد، عندما تم بيع ابراهيم عادل من نادي المريخ إلى نادي الأسيوطي "بيراميدز حاليا".

وكان FilGoal.com قد علم بإتمام صفقة انتقال إبراهيم عادل إلى الجزيرة مقابل ما يقارب من 5 ملايين دولار، بعقد يمتد لـ5 مواسم.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم المنصرم وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.

وإجمالا خاض إبراهيم عادل 169 مباراة بقميص بيراميدز منذ انضمامه من المريخ البورسعيدي.

وسجل 48 هدفا وصنع 23 وتوج بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

الجناح الأيسر شارك بقميص منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو ثم باريس وفي كلاهما كان تحت عمر 23 عاما ليكون الوحيد الذي حقق هذا الأمر.

كما بات أكثر لاعب مصري مشاركة في مباريات بالألعاب الأولمبية عبر التاريخ برصيد 9 مباريات.

وخاض عادل 14 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل هدفين منها هدف التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بتسديدة من منتصف الملعب في شباك موريتانيا.

بيراميدز المريخ البورسعيدي الجزيرة الإماراتي إبراهيم عادل
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