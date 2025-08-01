سكاي: ليون يقترب من الاتفاق مع ليفربول لضم تايلر مورتون

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 21:34

كتب : FilGoal

تيلر مورتون - ليفربول

يقترب نادي ليون من الاتفاق مع نظيره ليفربول للتعاقد مع تايلر مورتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن ليون يقترب من الاتفاق مع ليفربول للتعاقد مع مورتون مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في الصيف المقبل.

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وتأسس مورتون في أكاديمية ليفربول وخرج معارا من قبل إلى هال سيتي وبلاكبيرن.

ولعب مورتون مع فريق ليفربول تحت 23 عاما الموسم الماضي 11 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفين.

ويعاني ليون من أزمة مالية كبيرة.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في وقت سابق استمرار ليون في الدوري الممتاز بعد قبول استئنافه.

وأقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في وقت سابق، بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن الرقابة المالية، عن هبوط ليون إلى دوري الدرجة الثانية بسبب المشاكل المالية.

وحدث هذا الأمر بسبب المشاكل المالية التي أضرت بالفريق الفرنسي وهددت مشاركاته الأوروبية.

وقد جاء ذلك بسبب الأزمة المالية الضخمة التي أضرت بالفريق، حيث تجاوزت الديون 500 مليون يورو.

وكان قد حصل الفريق على مهلة من بداية الموسم لحل هذه المشاكل، ولكن لم يقدم الفريق الأدلة الكافية وقتها.

وفي ديسمبر الماضي منع يويفا فريق ليون مؤقتًا من المشاركة في الدوري الأوروبي بعد أن فشلت بياناته المالية لعام 2024 في تلبية معيار الاستمرارية.

وتم رفع هذه العقوبة لاحقًا عندما وافق مدققو حسابات النادي على الحسابات بفارق ضئيل، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حذر من أن أولمبيك ليون سيظل تحت المراقبة الدقيقة في المستقبل

وأنهى ليون الدوري الفرنسي بالمركز السادس برصيد 57 نقطة، حيث حقق الفريق 17 انتصار، و6 تعادلات.

وسبق لليون التتويج بالدوري الفرنسي 7 مرات وكأس فرنسا 5 مرات

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