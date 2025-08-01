بطلب مورينيو.. فنربخشة يسعى لضم رودريجو

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 21:29

كتب : FilGoal

رودريجو - فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد

يسعى فنربخشة التركي للتعاقد مع رودريجو نجم ريال مدريد.

وبحسب صحيفة أس الإسبانية، فإن جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة ومدرب ريال مدريد الأسبق هو من طلب التعاقد مع رودريجو.

ويسعى النادي التركي لضم البرازيلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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ويبدو أن رودريجو لن يجد مكانا مع تشابي ألونسو المدرب الجديد لريال مدريد، ففي كأس العالم للأندية ظهر البرازيلي على أرض الملعب 3 مباريات فقط.

ولم يتواجد في التشكيل الأساسي إلا مرة واحدة من قبل المدرب الجديد.

عقد رودريجو ينتهي في 2028، والشرط الجزائي قيمته مليار يورو.

رودريجو البالغ من العمر 24 عاما بدأ مسيرته الكروية مع نادي سانتوس البرازيلي.

وانضم رودريجو إلى أكاديمية النادي في سن العاشرة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017.

وفي يونيو 2018 أعلن نادي ريال مدريد عن التعاقد مع رودريجو مقابل 45 مليون يورو، على أن ينضم للفريق في العام التالي.

وخاض رودريجو أول مباراة رسمية مع ريال مدريد في سبتمبر 2019.

وحقق مع ريال مدريد عدة ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات.

كما أصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب البرازيل الأول منذ عام 2019.

ولعب البرازيلي 270 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجل 68 هدفا.

رودريجو فنربخشة جوزيه مورينيو
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