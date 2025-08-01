رومانو: وست هام يقدم عرضا لضم جون فيكتور حارس مرمى بوتافوجو

قدم نادي وست هام عرضا رسميا للتعاقد مع جون فيكتور حارس مرمى بوتافوجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن وست هام قدم عرضا لبوتافوجو لضم جون فيكتور مقابل 8 ملايين يورو.

ولم يتم الكشف بعد عن موقف بوتافوجو الذي يدربه دافيدي أنشيلوتي نجل كارلو المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل والسابق لريال مدريد.

وحسبما كشفت شبكة "جلوبو" البرازيلية في وقت سابق فإن مانشستر يونايتد وإيفرتون مهتمان بالحارس البالغ 29 عاما.

وأوضح التقرير أن كشاف مانشستر يونايتد تابع الحارس في مباراة بالميراس في كأس العالم للأندية من المدرجات لكن دون أن يتقدم النادي بأي عروض.

وأشارت تقارير إلى أن مانشستر يونايتد يبحث عن حارس بديل لأندري أونانا في ظل اقتراب ألتاي بايندير من الرحيل.

وكان جون قد جدد تعاقده حتى 2028 بعدما ساهم الموسم الماضي في تتويج الفريق بلقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي.

يذكر أن الحارس البالغ 29 عاما انضم لقائمة منتخب البرازيل الأولية في 3 مناسبات سابقة دون أن يخوض أي مباراة حتى الآن.

وانضم جون من سانتوس لبوتافوجو في يناير 2024 مقابل 1.5 مليون يورو.

وخاض جون 28 مباراة هذا الموسم وخرج بشباك نظيفة في 10 واستقبل 25 هدفا.

وودع بوتافوجو البطولة على يد بالميراس بعد الخسارة بهدف دون رد في دور الـ 16.