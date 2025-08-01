الزمالك يخسر من بروكسي بثلاثية وديا

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 20:17

كتب : FilGoal

عبد الحميد معالي - الزمالك

خسر الزمالك من بروكسي وديا بنتيجة 3-1 في مباراة ودية أقيمت في ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد.

سجل لبروكسي عمرو مرعي ووليد عطية وحسن موسى، وعبد الحميد معالي للزمالك.

وشارك محمد إسماعيل وعبد الحميد معالي وآدم كايد بشكل أساسي لأول مرة بعدما شاركوا كبدلاء في ودية غزل المحلة أمس الجمعة.

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وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني على تجربة مجموعة أخرى من اللاعبين في ودية بروكسي اليوم، بعد مشاركة مجموعة أخرى في مباراة الأمس أمام غزل المحلة والتي انتهت بالفوز 2-1.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وأحمد عبد الرحيم إيشو وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وسيف جعفر وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعمرو ناصر وأحمد شريف.

تقدم بروكسي في الدقيقة السادسة بالهدف الأول.

وتعادل عبد الحميد معالي للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأضاف بروكسي الهدف الثاني في الدقيقة 63 قبل أن يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 85.

ويفتتح الزمالك مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة الاتحاد على استاد القاهرة.

وتنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل.

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