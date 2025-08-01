تقرير: دوجلاس لويز منفتح على الانتقال لـ نوتنجهام.. وطلبات يوفنتوس المالية

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 20:16

كتب : FilGoal

دوجلاس لويز - يوفنتوس

أبدى دوجلاس لويز لاعب يوفنتوس انفتاحه للانتقال إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة توتو سبورت فإن اللاعب البرازيلي يريد العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي ومنفتح لخطوة الانتقال إلى نوتنجهام فورست.

ووفقا للصحيفة فإن يوفنتوس يريد الحصول على 40 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب.

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وعاد لاعب الوسط إلى التدريبات رفقة الفريق مرة أخرى بعد غيابه من قبل دون إذن من الجهاز الفني.

وانتقل دوجلاس لويز إلى يوفنتوس في بداية الموسم الماضي قادما من أستون فيلا الإنجليزي مقابل 51 مليون يورو.

لكنه لم يقدم مع يوفنتوس ما كان يقدمه مع أستون فيلا في إنجلترا.

ولعب لويز مع يوفنتوس 27 مباراة في مختلف البطولات لم يسجل أو يصنع خلالها.

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