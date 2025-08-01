سكاي: أتالانتا يرفض عرضا من إنتر لضم لوكمان.. واللاعب يعترض

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 19:40

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - أتالانتا

رفض نادي أتالانتا عرضا من إنتر للتعاقد مع أديمولا لوكمان لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورت فإن أتالانتا رفض عرضا من إنتر لضم لوكمان مقابل 42 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت.

ووفقا للشبكة فإن أتالانتا يريد فقط الحصول على 50 مليون يورو لترك اللاعب النيجيري.

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وأوضحت الشبكة أن اللاعب يتمسك بالانتقال إلى إنتر وأزال صوره بقميص أتالانتا على حسابه في إنستجرام بالإضافة إلى إزالة صفته كلاعب في النادي.

ويسعى إنتر منذ فترة طويلة إلى ضم لوكمان إلا أن التفاصيل المالية بينه وبين أتالانتا تعتبر المشكلة الأكبر حتى الآن.

وكان لوكمان قد رفض عرضا من نابولي في الفترة السابقة متمسكا بالانتقال إلى إنتر حسب التقارير الصحفية.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن النيراتزوري رفع عرضه إلى 45 مليون يورو وتبقى المسافة بين العرض والطلب 5 ملايين يورو.

وتم الاتفاق بين إنتر ولوكمان على عقد مدته 5 سنوات، وتبقى رغبة لوكمان واضحة في الانضمام إلى إنتر على وجه التحديد من بين الأندية المهتمة بضمه حسب فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس.

وينتهي عقد لوكمان مع أتالانتا صيف 2027، وقد انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

وشارك مع الفريق الإيطالي في 118 مباراة تمكن من تسجيل 52 هدفا وصناعة 25 هدفا.

لوكمان الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024، حقق وصافة كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخب نيجيريا.

وعلى مستوى النادي فاز لوكمان بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، وأنهى الموسم في المركز الرابع وينافس حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك حافظ لوكمان على الجائزة للاعب نيجيري للعام الثاني على التوالي، بعد تتويج فيكتور أوسيمين بها في الموسم الماضي.

كما أصبح سادس لاعب نيجيري يفوز بالجائزة، بعد رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي ونوانكو كانو وفيكتور إيكبيبا وفيكتور أوسيمين.

وهي الجائزة السابعة للاعبين النيجيريين، حيث فاز بها كانو مرتين في 1996 و1999.

أديمولا لوكمان أتالانتا إنتر
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