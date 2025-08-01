مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: الاتفاق قريب بين نيوم واللاعب.. وموقف نانت

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 19:00

كتب : محمد عبد العظيم

مصطفى محمد - نانت - نيس - الصور من موقع النادي

أوضح مصدر مقرب من مصطفى محمد مهاجم نانت أن نيوم يقترب من الاتفاق معه على الشروط الشخصية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "مفاوضات نيوم مع نانت لضم مصطفى محمد متقدمة وتسير بشكل جيد".

وأضاف "نيوم يقترب من الاتفاق مع مصطفى محمد على الشروط الشخصية".

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وأنهى حديثه قائلا: "نانت يريد 10 ملايين يورو والمفاوضات جارية بين الناديين".

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت لأول مرة في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة من جالاتاسراي التركي.

بينما تم شراء عقد اللاعب بشكل كامل في صيف 2023.

وبقميص الكناري شارك في 112 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

وإذا انضم مصطفى محمد إلى نيوم فسيزامل ناثان زيزي لاعب نانت السابق الذي انتقل لنيوم أمس الخميس.

وضم نيوم كل من مارسين بولكا حارس نيس وألكسندر لاكازيت مهاجم ليون وأمادو كوني لاعب ريمس، فارس عبادي وعبد العزيز نور وثامر الخيبري وعلاء حجي وزيزي.

ويقود الفريق فنيا كريستوف جالتييه الذي تولى تدريب الفريق في الصيف الجاري.

ميركاتو نيوم نانت مصطفى محمد
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