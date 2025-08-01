لابورتا: هدفنا التتويج بدوري أبطال أوروبا.. وكنا أفضل من ريال مدريد

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 18:27

كتب : FilGoal

خوان لابورتا - فلورنتينو بيريز

أوضح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن هدف الفريق في الموسم الجديد هو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال لابورتا لـ CNN: "هدفنا الموسم الجديد واضح وهو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا".

وإضافة "أعتقد أننا كفريق كنا أفضل من ريال مدريد في الموسم الماضي، لديه مدرب جديد الآن وضم لاعبين رائعين وسنرى، لكن ريال مدريد سيبقى دائما خصمنا خاصة في بطولة الدوري".

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وواصل "وقعنا مع ماركوس راشفورد لأنه كان متحمسا للانضمام لنا، فهو سريع وقوي وملتزم وفعل كل ما في وسعه للتوقيع، ضغط على وكيله وتحدث مع مانشستر يونايتد ومعنا في الوقت ذاته".

وأنهى حديثه قائلا" "نحن منفتحون ومتاحون للعب مباريات الدوري في أمريكا كما تريد رابطة الدوري لأننا نردي تسويق الدوري بأفضل طريقة ممكنة مرة أخرى، برشلونة تحت تصرف رابطة الدوري في هذا الشأن".

وتعاقد برشلونة مع راشفورد قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو نهاية الموسم الجديد.

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