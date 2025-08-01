أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - رين

وافق مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي على الانتقال لـ نيوم السعودي في الصيف الحالي.

وحسبما كشف موقع "أفريكا فوت" فإن المهاجم الدولي سيلعب بقميص الفريق الصاعد حديثا للدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن نيوم سيضم المهاجم المصري مقابل 10 ملايين يورو من نانت.

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وسيتقاضى مصطفى راتبا قدره 5 ملايين يورو سنويا.

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت لأول مرة في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة من جالاتاسراي التركي.

بينما تم شراء عقد اللاعب بشكل كامل في صيف 2023.

وبقميص الكناري شارك في 112 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

وإذا انضم مصطفى محمد إلى نيوم فسيزامل ناثان زيزي لاعب نانت السابق الذي انتقل لنيوم أمس الخميس.

وضم نيوم كل من مارسين بولكا حارس نيس وألكسندر لاكازيت مهاجم ليون وأمادو كوني لاعب ريمس، فارس عبادي وعبد العزيز نور وثامر الخيبري وعلاء حجي وزيزي.

ويقود الفريق فنيا كريستوف جالتييه الذي تولى تدريب الفريق في الصيف الجاري.

مصطفى محمد نانت نيوم الدوري السعودي
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