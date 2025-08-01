سكاي: جيلاردي يجري الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام لـ روما

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 18:06

كتب : FilGoal

دانييلي جيلاردي - هيلاس فيرونا

يجري دانييلي جيلاردي لاعب هيلاس فيرونا الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب الإيطالي وصل إلى روما لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع على عقود انضمامه لروما.

ووفقا للشبكة فإن روما اتفق مع هيلاس فيرونا على ضم جيلاردي مقابل 10 ملايين يورو.

أخبار متعلقة:
روما يعلن ضم فاسكيز سكاي: روما يتفق مع هيلاس فيرونا لضم جيلاردي.. وفيورنتينا المستفيد روما يعلن التعاقد مع ويسلي بعد فسخ عقده.. تقرير: روما يضم فاسكيز حارس مرمى ميلان السابق

وأفادت للشبكة فإن فيورنتينا نادي جيلاردي السابق سيحصل على نسبة 50% من بيع اللاعب إلى روما.

وكان فيورنتينا قد باع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى هيلاس فيرونا في صيف 2022 مقابل 380 ألف يورو مع الاحتفاظ بنسبة 50% من إعادة البيع، لذلك سيستفيد الفيولا بالحصول على 5 ملايين يورو.

وخاض جيلاردي 16 مباراة رفقة منتخب إيطاليا تحت 21 عاما وسجل هدفا.

ولعب جيلاردي في الموسم الماضي مع فيرونا 24 مباراة بعدد دقائق 2030 دقيقة.

وأعير جيلاردي من هيلاس فيرونا إلى مانتوفا وسامبدوريا قبل أن يستقر في فيرونا خلال الصيف الماضي.

دانييلي جيلاردي هيلاس فيرونا روما ميركاتو
نرشح لكم
مصدر من المريخ لـ في الجول: لم نتلق ردا من بيراميدز بشأن صفقة إبراهيم عادل حتى الآن سكاي: ليون يقترب من الاتفاق مع ليفربول لضم تايلر مورتون بطلب مورينيو.. فنربخشة يسعى لضم رودريجو رومانو: وست هام يقدم عرضا لضم جون فيكتور حارس مرمى بوتافوجو تقرير: دوجلاس لويز منفتح على الانتقال لـ نوتنجهام.. وطلبات يوفنتوس المالية مصدر مقرب من مصطفى محمد لـ في الجول: الاتفاق قريب بين نيوم واللاعب.. وموقف نانت أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم خبر في الجول - مفاوضات بين بيراميدز وزد لضم مصطفى زيكو
أخر الأخبار
جافي: حلمنا هو التتويج بدوري أبطال أوروبا.. ونحن الآن أقوى من الموسم الماضي 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من المريخ لـ في الجول: لم نتلق ردا من بيراميدز بشأن صفقة إبراهيم عادل حتى الآن 20 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: ليون يقترب من الاتفاق مع ليفربول لضم تايلر مورتون 25 دقيقة | ميركاتو
بطلب مورينيو.. فنربخشة يسعى لضم رودريجو 30 دقيقة | الدوري الإسباني
فيفا يرفع فاركو من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات 35 دقيقة | الدوري المصري
ميلنر يرتدي القميص رقم 20 في برايتون تكريما لذكرى جوتا 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صانعة النجوم من هنري إلى مبابي.. السر الحقيقي لقوة الكرة الفرنسية ساعة | تقرير في الجول
رومانو: وست هام يقدم عرضا لضم جون فيكتور حارس مرمى بوتافوجو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي
/articles/510368/سكاي-جيلاردي-يجري-الفحوصات-الطبية-تمهيدا-للانضمام-لـ-روما