سكاي: جيلاردي يجري الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام لـ روما

يجري دانييلي جيلاردي لاعب هيلاس فيرونا الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب الإيطالي وصل إلى روما لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع على عقود انضمامه لروما.

ووفقا للشبكة فإن روما اتفق مع هيلاس فيرونا على ضم جيلاردي مقابل 10 ملايين يورو.

وأفادت للشبكة فإن فيورنتينا نادي جيلاردي السابق سيحصل على نسبة 50% من بيع اللاعب إلى روما.

وكان فيورنتينا قد باع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى هيلاس فيرونا في صيف 2022 مقابل 380 ألف يورو مع الاحتفاظ بنسبة 50% من إعادة البيع، لذلك سيستفيد الفيولا بالحصول على 5 ملايين يورو.

وخاض جيلاردي 16 مباراة رفقة منتخب إيطاليا تحت 21 عاما وسجل هدفا.

ولعب جيلاردي في الموسم الماضي مع فيرونا 24 مباراة بعدد دقائق 2030 دقيقة.

وأعير جيلاردي من هيلاس فيرونا إلى مانتوفا وسامبدوريا قبل أن يستقر في فيرونا خلال الصيف الماضي.