أولمو: تعاقدات برشلونة أفضل من ريال مدريد

يرى داني أولمو لاعب برشلونة أن تعاقدات ناديه أفضل من التي أبرمها ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال اللاعب الإسباني عبر إذاعة كادينا كوبي: "ريال مدريد سيرغب أيضا في الحصول على أفضل اللاعبين، هذا أمر جيد جدا، عززنا الفريق أيضا بل تعاقدتنا أفضل من ريال مدريد".

وأنهى حديثه قائلا: "من ناحية أخرى أتلتيكو مدريد من أكبر المنافسين لنا على بطولة الدوري، جميع الأندية تعزز فرقها في الصيف، لكن هذه الأشياء لا تهمنا، لأننا نركز على أنفسنا".

وتعاقد ريال مدريد حتى الآن مع دين هاوسن من بورنموث وألفارو كاريراس من بنفيكا وفرانكو ماستانتونو من ريفر بليت وتريتنت أليكساندر أرنولد من ليفربول.

وأبرم ريال مدريد هذه التعاقدات مقابل 167 مليون يورو.

ورحل من فريقه ألفارو رودريجيز ولوكا مودريتش وخيسوس فاييخو وماريو مارتين ولوكاس فاسكيز مقابل مليوني يورو.

بينما تعاقد برشلونة مع ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد وجوان جارسيا من غريمه في المدينة إسبانيول مقابل 25 مليون يورو.

وغادر باو فيكتور وأليكس فالي وبابلو توري وكليمينت لونجليه وأندر أسترالاجا وأنسو فاتي مقابل 23 مليون يورو.