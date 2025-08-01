خبر في الجول - مفاوضات بين بيراميدز وزد لضم مصطفى زيكو
الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 17:44
كتب : حامد وجدي
يجري نادي بيراميدز مفاوضات مع زد لضم مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
مصطفى زيكو
النادي : زد
وعلم FilGoal.com أن المفاوضات لا زالت جارية بين بيراميدز وزد لضم مصطفى زيكو، ولم يتوصلا لاتفاق نهائي حتى الآن.
وفي حال تمت الصفقة سيكون زيكو ثاني تعاقدات بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية، بعد ضم البرازيلي إيفرتون قادما من بانيك أوسترافا التشيكي.
زيكو صاحب الـ28 عاما بدأ مسيرته في جمهورية شبين، قبل الانتقال لحرس الحدود في صيف 2020.
وساهم في صعود حرس الحدود للدوري الممتاز عام 2022.
وبعد موسم واحد في الدوري الممتاز مع حرس الحدود، انتقل زيكو إلى نادي زد في صيف 2023.
وشارك زيكو الموسم الماضي في 24 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3.
من هو مصطفى زيكو؟
نرشح لكم
تقرير: شالوليلي يغادر معسكر صنداونز تمهيدا للانتقال إلى الترجي خبر في الجول - الصفقة الرابعة.. عمر رضا من فاركو إلى بتروجت ذا أثلتيك: نيوكاسل يرفض العرض الرسمي الأول من ليفربول لضم إيزاك تيلجراف: مانشستر يونايتد يفتح خط المفاوضات مع دوناروما بعد سيميدو.. فنربخشة التركي يضم شكرينيار بشكل نهائي سكاي: بالينيا يخضع للفحص الطبي في توتنام.. والتفاصيل المالية للصفقة مغامرة جديدة.. برونو سافيو معارا إلى الدوري الكولومبي سكاي: دارمشتات الألماني رفضا عرضا من بيراميدز لشراء هدافه.. وشرط وحيد للتفاوض