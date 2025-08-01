خبر في الجول - مفاوضات بين بيراميدز وزد لضم مصطفى زيكو

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 17:44

كتب : حامد وجدي

مصطفى زيكو - زد

يجري نادي بيراميدز مفاوضات مع زد لضم مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات لا زالت جارية بين بيراميدز وزد لضم مصطفى زيكو، ولم يتوصلا لاتفاق نهائي حتى الآن.

وفي حال تمت الصفقة سيكون زيكو ثاني تعاقدات بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية، بعد ضم البرازيلي إيفرتون قادما من بانيك أوسترافا التشيكي.

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زيكو صاحب الـ28 عاما بدأ مسيرته في جمهورية شبين، قبل الانتقال لحرس الحدود في صيف 2020.

وساهم في صعود حرس الحدود للدوري الممتاز عام 2022.

وبعد موسم واحد في الدوري الممتاز مع حرس الحدود، انتقل زيكو إلى نادي زد في صيف 2023.

وشارك زيكو الموسم الماضي في 24 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3.

من هو مصطفى زيكو؟

"فوجئت بطلب حرس الحدود 40 مليون جنيه لرحيلي، وأرى أنه لا يوجد لاعب في مصر يستحق هذا المبلغ".

بتلك الصراحة تحدث زيكو لاعب الحرس آنذاك، خلال الموسم الذي انتهى بهبوط الفريق، ولكن اللاعب كان قد حجز مقعده في الدوري الممتاز، فكان الأكثر فوزا بجائزة رجل المباراة خلال الموسم، حيث نالها 7 مرات.

الرحلة التي بدأت بإعلان جمهورية شبين عن رحيل لاعبه الشاب إلى حرس الحدود في أغسطس 2020 لم تحظَ بالبداية الأفضل، فقد كان الحرس يستعد لاستئناف موسم مضطرب بالفعل بحكم جائحة كورونا، وانتهى بهبوطه أيضا دون أن يلمس زيكو العشب في الدوري الممتاز بعد.

بعد موسمين في الدرجة الثانية عاد الحرس من جديد، ولعب زيكو معه 32 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3، أبرزها ثنائيته في شباك الإسماعيلي، وسرعان ما نال الاستدعاء الدولي الأول للمنتخب تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا وتحدث عن رغبته في السير على خطى محمد صلاح بالاحتراف الخارجي، وكونه يعتبر كريستيانو رونالدو مثله الأعلى.

في زد بدأت الرحلة من جديد في الدوري الممتاز، ولكن بالنسبة لحرس الحدود، رحل زيكو وأتى الآخر، حيث تعاقد الفريق مع شقيقه الأكبر محمد عبد الرؤوف قادما من طنطا.

مصطفى زيكو زد بيراميدز
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