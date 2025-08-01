خبر في الجول - مفاوضات بين بيراميدز وزد لضم مصطفى زيكو

يجري نادي بيراميدز مفاوضات مع زد لضم مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن المفاوضات لا زالت جارية بين بيراميدز وزد لضم مصطفى زيكو، ولم يتوصلا لاتفاق نهائي حتى الآن.

وفي حال تمت الصفقة سيكون زيكو ثاني تعاقدات بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية، بعد ضم البرازيلي إيفرتون قادما من بانيك أوسترافا التشيكي.

زيكو صاحب الـ28 عاما بدأ مسيرته في جمهورية شبين، قبل الانتقال لحرس الحدود في صيف 2020.

وساهم في صعود حرس الحدود للدوري الممتاز عام 2022.

وبعد موسم واحد في الدوري الممتاز مع حرس الحدود، انتقل زيكو إلى نادي زد في صيف 2023.

وشارك زيكو الموسم الماضي في 24 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3.

من هو مصطفى زيكو؟