موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يستأنف ضد قرار رفض تأجيل مباراة أوساسونا

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 17:23

كتب : FilGoal

ريال مدريد

ريال مدريد يستأنف على قرار رفض طلبه بتأجيل مباراة الفريق ضد أوساسونا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن قرار ريال مدريد بالاستئناف على قرار قاضي المسابقات برفضه طلبه تأجيل مباراة الفريق ضد أوساسونا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

ورفض قاضي المسابقات طلب ريال مدريد بتأجيل المباراة لتقام في موعدها يوم 19 أغسطس.

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وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتأجيل المباراة.

وأمام ريال مدريد 48 ساعة من تاريخ صدور الحكم للاستئناف ضده، بحسب موندو ديبورتيفو.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا في موعد متأخر في ختام الجولة الأولى، بعد وصول الملكي لنصف نهائي كأس العالم للأندية قبل التوديع على يد باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0.

وانتهى مشوار ريال مدريد في نصف النهائي قبل 40 يوما على لقاء أوساسونا في الدوري الإسباني.

وكانت رابطة اللاعبين الإسبان قد طلبت بحصول اللاعبين على 3 أسابيع راحة بين الموسمين، وهو ما كان يجعل استعدادات ريال مدريد تبدأ قبل انطلاق الموسم بـ 18 يوما فقط من الناحية النظرية.

ولكن عمليا قرر تشابي ألونسو المدير الفني للفريق بدء فترة الإعداد يوم 4 أغسطس، لتصبح الفترة 15 يوما فقط.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني في تصريحات لـ "أسوشيتد برس": "أعتقد أن ريال مدريد لديه 20 يوما للراحة بدلا من 21، والدوري الإنجليزي وكذلك الفرنسي لم يغيّرا مواعيد مباريات تشيلسي وباريس سان جيرمان".

وأضاف "لذلك لا أعتقد أنه يجب تغيير موعد المباراة خاصة أن الأمر يتعلق بيوم واحد".

وينطلق الدوري يوم الجمعة 15 أغسطس المقبل بمواجهة جيرونا ضد رايو فايكانو، وتنتهي الجولة بمواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا يوم الثلاثاء 19 أغسطس.

ويرى ريال مدريد وأوساسونا والاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تأجيل للمباراة يوم 29 أكتوبر هو الحل الأمثل، وفقا لتقرير سابق لإذاعة كادينا سير.

وجاءت مواعيد الجولة الأولى بالكامل كالتالي:

الجمعة 15 أغسطس

جيرونا × رايو فايكانو.. 7:00 مساء.

فياريال × ريال أوفييدو.. 9:30 مساء.

السبت 16 أغسطس

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي.. 5:00 مساء

ريال مايوركا × برشلونة.. 7:30 مساء.

فالنسيا × ريال سوسيداد.. 9:30 مساء.

الأحد 17 أغسطس

سيلتا فيجو × خيتافي.. 5:00 مساء.

أتلتيك بلباو × إشبيلية.. 7:30 مساء.

إسبانيول × أتليتكو مدريد.. 9:30 مساء.

الإثنين 18 أغسطس

إلتشي × ريال بيتيس.. 9:00 مساء.

الثلاثاء 19 أغسطس

ريال مدريد × أوساسونا.. 9:00 مساء.

وكان برشلونة قد توج بالنسخة الأخيرة من الدوري الإسباني.

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