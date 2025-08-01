أوباميانج: تلقيت عروضا من السعودية والشرق الأوسط.. ولكني اشتقت لمارسيليا

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 17:14

كتب : FilGoal

أوباميانج نجم مارسيليا

كشف بيير إيميريك أوباميانج عن تلقيه عروضا من السعودية والشرق الأوسط، قبل قرار عودته لنادي مارسيليا الفرنسي.

وبعد موسم قضاه أوباميانج في المملكة العربية السعودية مع نادي القادسية، عاد اللاعب الجابوني الدولي إلى مرسيليا.

وسجل أوباميانج الموسم الماضي 21 هدفاً في 36 مباراة.

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وأوضح أوباميانج في المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبا في مارسيليا: "تلقيت عروضًا جيدة، ليس فقط من السعودية، بل من دول أخرى في الشرق الأوسط وأوروبا، لكن العودة إلى هنا قرار نابع من القلب، فقد مررت بتجارب لا تُشترى."

وأكمل "أتطلع بشوق للعودة إلى أجواء ملعب فيلودروم."

وأضاف "لطالما حافظت على تواصل جيد مع الإدارة واللاعبين، تحدثت مع المهدي بنعطية المدير الرياضي في نادي مارسيليا، ولم أكن بحاجة للإقناع فقد شاهدت مباريات الموسم الماضي، وكان الأمر سريعًا".

وعن استقباله في الفريق، رد أوباميانج: "مازحني المدرب كثيرًا، لم يُرِد رحيلي منذ البداية".

وأتم "أحاول أن أستفيد من خبرتي وألعب بأسلوبي، فأنا مرن، أستطيع اللعب في مركز الوسط أو على الأجنحة، والمدرب يعلن أنني قادر على التأقلم".

ورغم المستويات الجيدة التي قدمها أوباميانج مع القادسية إلا أن النادي السعودي يرغب في التعاقد مع مهاجم أصغر سنا ولذلك فسخ تعاقده مع اللاعب الفرنسي بالتراضي.

وكان قد ارتبط اسم أوباميانج خلال الفترة الأخيرة بالاستمرار داخل الدوري السعودي وتحديدا مع فريق الاتفاق، قبل أن يتمم اتفاقه مع النادي الفرنسي.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى القادسية في صيف 2024 قادما من مارسيليا مقابل 9 ملايين يورو.

وتألق أوباميانج بشدة مع القادسية في الموسم المنقضي بالدوري السعودي.

ولعب أوباميانج خلال مسيرته لأندية باستيا وليل وسانت إتيان وموناكو ومارسيليا الفرنسيين، وتشيلسي وأرسنال الإنجليزيين، وبرشلونة الإسباني، وميلان الإيطالي، وبروسيا دروتموند الألماني، والقادسية السعودي.

أوباميانج مارسيليا
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